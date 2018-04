České dráhy zruší některé IN karty. Lidé za ně dostanou peníze zpět

Severní Čechy - České dráhy začaly kvůli chystanému systému státních slev pro žáky a studenty do 26 let věku a seniory měnit svůj zásadní předpis: Tarif ČD pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel.

Z nabídky má zmizet například produkt IN Senior, se kterým dosud mohou po zaplacení 1490 Kč na rok získat důchodci nad 70 let slevu 50 procent, nebo IN Důchodce pro cestující nad 60 let. Za tu dostávají zákazníci při stokorunovém poplatku slevu 25 procent. Zruší se i současná podoba žákovského jízdného.

„Část zákaznických aplikací bude zrušena, u některých dojde k částečným změnám podmínek,“ uvedly ČD. České dráhy zatím nechtějí změny komentovat. „Zatím je vše v přípravě,“ řekl jejich mluvčí Radek Joklík.

Některé slevy nebudou mít už vůbec smysl: nově budou mít senioři nad 65 let od státu ve vlacích a autobusech slevu 75 procent. Měl by stačit jen občanský průkaz. Podobně to bude i se žákovským jízdným nebo slevou pro studenty, kde by měl stačit studentský průkaz.

Pro současné majitele slevových karet České dráhy slibují, že od 10. června (zahájení platnosti státních slev) nabídnou možnost požádat si o částečnou vratku.

„Vrácena bude cena za aplikaci snížená o poměrnou část za dobu jejího používání,“ uvedly ČD. Jinými slovy, pokud si například v květnu někdo koupí ještě IN Senior na celý rok, může ji po zavedení slev vrátit a dostane většinu peněz zpět.