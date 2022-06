Statečného náčelníka Apačů zná každý malý kluk i jeho děda. Snad celý svět procestoval se svým bílým bratrem, tisíce diváků přesvědčil, že čest a pravda zvítězí. Představitel Vinnetoua, francouzský herec Pierre Brice, zemřel 6. února 2015, bylo mu 86 let. Dlouhá léta jej u nás daboval Stanislav Fišer, ten odešel do věčných lovišť před týdnem, bylo mu jednadevadesát. Krásná Nšo-či, francouzská herečka Marie Versiniová, už také není mezi námi. Představitel Tarzana a Old Shatterhanda, americký herec Lex Barker, naposledy zamával do kamery v roce 1973, bylo mu pouhých 54 let.

V Brné už několik let usedá na statného koníka zpěvák Vladimír Hron, aby v indiánském převleku vedl celý zástup rudochů ke kapličce. Pořadatel akce Zdeněk Kymlička sliboval překvapení. V sobotu 18. června došlo v malém parčíku na velké umění. Tři velké kameny navždy veřejnosti připomenou, že Karel May se v Brné setkal s Járou Cimrmanem. Potvrdil to i primátor Petr Nedvědický.

Úporné vedro provázelo akci, očekávaný průvod nebyl tak dlouhý, v čele jelo policejní auto, kousek za ním na statném koni vítal hosty Vinnetou. Jako vždy nesmělý gentleman vedle něho, Old Shatterhend, mu kryl záda. Před hospodou bylo narváno, indiánský personál nabízel záhadné pečivo připomínající svatební koláče a chleba s bizoním masem. U kapličky vítal filmové hvězdy primátor, průvodcem vtipného scénáře byl neúnavný Zdeněk Kymlička. Text zdravice byl stručný, několikrát potvrzený odborníky, bez pravopisných chyb. Přítomný politik ochotně předal slovo rudému náčelníkovi, který ústy Vladimíra Hrona vysvětlil nevysvětlitelné. Prostěradla na záhadných balvanech byla odstraněna, výkřiky úžasu nebraly konce. Bravo, bravo, bravo. Ať žije Jára, ať žije Karel May.

Skupinka indiánů zatančila, přesné tomahawky vyzkoušeli tátové i dámy. "Přijeli jsme z Plzně. Své indiánské jméno novinám zásadně nesděluji, v civilu jsem Jirka. Kousek od Plzně máme srub a prodejnu. Nabízíme romantiku, poučení a dávno zaprášenou historii USA. Bylo by to hodně dlouhé vyprávění, kdybych měl popisovat naše začátky před padesáti roky. Dnes jsem profesionál. Vyrážíme na pozvání, hodně vystupujeme v Německu. Tady nepředstavujeme Apače, ale prérijní indiány. Oblečení si vyrábíme sami, jsou to věrné repliky, ve stanu je ukázka šikovnosti našich žen," vysvětloval náčelník.

V patře místní hospody se hrálo dětské divadlo. Hrdí tátové si fotili své následovníky, podle kostýmů to vypadalo na klasiku. Trpaslíci a krasavice. Pod bílým stanem se ozvala hudba, Vladimír Hron odložil převlek a zpíval ze všech sil.