Dokonce už víme, jak to vlastně přišlo. Dramatizaci setkání obou velikánů připravil spolek Veselá Brná na sobotní odpoledne, kde scénku sehráli u totemu. V podstatě se ukázalo, že Cimrmana s Mayem jejich genius neopouštěl ani při popíjení českého piva, prokládaného sem tam pořádným decákem tuzemáku v restauraci Srdíčko. Jméno "Vinnetů" vzniklo právě při pohledu na vinětu inkriminované lahve tvrdého alkoholu tuzemské kvality. Old Shatterhand pak při oboustranné kritice šetrnosti hospodského, který hostům naléval pod míru.

Ústečané a přátelé vzpomínají na zesnulého fotografa Petra Berounského

Prakticky každý, kdo se v roli Mayových hrdinů letošního dne s indiány účastnil, si na slavného ústeckého fotografa vzpomněl. Old Shatterhand, neboli bývalý československý boxerský reprezentant, někdejší trenér reprezentace Svatopluk Žáček, má tuto roli velice rád. V mládí přečetl všechny knihy, které tu od Maye vycházely. „Já se s Petrem znal dlouho. Bohužel, to je život. Byl to ještě mladý chlap. Co se dá dělat, ať je mu nahoře hezky. Život jde dál. I tuhle akci fotil, ale já ho znám od dob své sportovní činnosti. Opravdu velká škoda,“ posteskl si.

Hlavní hvězdou letos opět byl Vladimír Hron. Zhostil se nejen role náčelníka Apačů, ale i zpěváka a baviče, který dle svých slov do Brné jezdí velmi rád, jelikož miloval Mayovy romány už jako kluk. „Co četl, hltal. Pokolikáté tady jsem, vám ale neřeknu, protože to snad už ani nejde spočítat. Je to pár let a musím říct, že Mayovské slavnosti jsou veliká bžunda, snad tomu budou čtenáři rozumět,“ zasmál se a potom přiblížil pozadí cimrmanovského objevu. „Stopy Járy Cimrmana do Brné sleduji velice pozorně. Musím říci, že co se týká tohoto velikého odhalení, tak jsem byl trochu v zákulisí,“ pokračoval.

I on vzpomínal na Petra Berounského. „Musím říct, že mi bylo líto, že nás už Petr tady nebude fotit. Že už vůbec nebude fotit, protože jsme se setkávali už za dob toho kvasu devadesátek. Znali jsme se vlastně přes třicet let a byl nejen vynikající fotograf, ale taky fajn kluk,“ líčil Vladimír Hron.

FOTO: Ústecký T-Club nabídl promítání jako v letním kině, drinky a dobroty

Hlavním organizátorem za spolek Veselá Brná byl jako každý rok ústecký promotér Zdeněk Kymlička. Ten vzpomínal, že ústecký fotograf Petr Berounský na akci půjčoval svou sbírku mayovek. „Měli jsme ji vystavenou tady u nás na sále a bohužel letos nebude. Ani netušíme, jaký vlastně bude osud těch knížek. Chceme na něj letos vzpomenout a věnovat mu jednu písničku,“ slíbil.

Nebyly tu ale jen slavné osobnosti sportu nebo showbyznysu z celé republiky, ale samozřejmě i místní osobnosti. Třeba ústecký primátor Petr Nedvědický, který přijal roli Vinnetouova otce Inču-čuny. „Musím to zahrát, jako pro Střekováka je to pro mne doslova povinnost,“ smál se. Nebo třeba ředitel DDM Jan Eichler, který s Petrem Berounským sdílel lásku k táboření. „Určitě jsem fandil Petrovu trampskému zaměření, já jsem takhle jezdil taky i s dětmi. Třeba do Českého Švýcarska, v tom jsme si rozuměli. Párkrát mě fotil. A jako fotograf i člověk byl skvělý, budu na něj vzpomínat rád,“ dodal.

Zábava pokračovala ještě dlouho do večera. Přesně podle pořekadla, že život jde dál a ty, které jsme měli rádi, nejlíp uctíme, když na ně budeme vzpomínat se smíchem na rtu.