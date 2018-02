INFOGRAFIKA: Na Ústecku zmizela oproti loňsku polovina automatů

Ústecko - Prvenství v žebříčku herních automatů zaujímá krajské Ústí.

Výherní automaty. Ilustrační foto.Foto: Deník/Miroslav Kucej

Kotoučů s pomeranči, citrónky a s melouny ubývá. Znalci hazardu už zřejmě tuší, že řeč je o výherních automatech, které od ledna letošního roku začaly mizet z restaurací a barů po republice. Po zpřísnění zákona o hazardu klesl jejich počet na polovinu také na Ústecku.

Zatímco loni tady bylo od ministerstva financí povoleno 672 výherních automatů, od ledna 2018 jich je pouze 354. Baštou „beden“ stále zůstává Ústí s 312 přístroji. Následují Petrovice s 19 a Chlumec se 7 automaty. Pouze jeden jediný automat má pak povolení v Trmicích. Do jednotlivých čísel není započteno 15 nově registrovaných automatů.

„Při pohledu na statistiky není divu, že nejvíce herních automatů je právě v krajském Ústí. Kromě rozlohy a počtu obyvatel jsou zde i velké sociálně vyloučené lokality. Právě lidé z těchto oblastí mají k hazardu blízko,“ říká odborník na sociálně patologické jevy z ústecké univerzity Jiří Škoda. I přes úbytek strojů na štěstí a neštěstí tak někteří bojují za jejich nulovou toleranci.

Jako například opoziční zastupitel Martin Hausenblas (PRO! Ústí), který chce letos zastupitelům opět předložit návrh nové obecně závazné vyhlášky. Loni na podzim se mu ji do programu jednání prosadit nepodařilo.

„Přijetí vyhlášky by znamenalo, že by během zhruba dvou let vypršely licence na automaty a postupně by se herny v našem městě uzavíraly. Stát i naše město prosperuje a na regulaci hazardu, je pro to nejlepší čas,“ řekl Hausenblas s tím, že než návrh znovu předloží, musí mezi zastupiteli vyjednat podporu.

Loni totiž pro zvedli ruku jen zastupitelé PRO! Ústí, Vaše Ústí a část nezařazených. Podporu návrh nenašel u komunistů, ČSSD, ODS a UFO. „Legislativa sama omezuje a reguluje, počkala bych tedy na to, co nám zákon udělá, a pak bych se eventuálně bavila o další regulaci,“ uvedla tehdy primátorka Věra Nechybová (UFO).

Už v roce 2016 jmenovali současní radní pracovní skupinu pro hazard. „Byl jsem pozván na dvě schůzky, ta druhá proběhla v listopadu 2016. Výstupem byl v témže měsíci návrh vyhlášky, která vykáže hazard do jediné lokace na Úžín mimo obytnou zónu Všebořic. Současně by se provoz heren ve zbytku města zrušil. Od té doby jsem další kroky města nezaznamenal,“ zmínil člen skupiny Hazard Václav Pištora.

Herní automaty podle Hausenblase odčerpaly v roce 2017 z kapes Ústečanů stovky milionů korun. „Šlo zhruba o 4500 až 6500 korun na hlavu včetně důchodců a dětí ročně. Jsou to krvavé peníze, které ti lidé skutečně prohrají. Společenské náklady vázané na hazard jsou pak výrazně vyšší než 80 milionů, které město ročně z hazardu získává do rozpočtu. Za každou korunu, kterou do rozpočtu dostane, musí město a stát vydat čtyři koruny na policii, soudy, vězení, ale také třeba na léčení,“ dodal Hausenblas.

Například v nedalekém Chlumci však o regulaci neuvažují. „U nás není výskyt sociálně-patologických jevů v takovém množství, jako je tomu v Ústí, a proto není potřeba vyhlášku mít. Příjem z hazardu za rok 2017 u nás činí zhruba 2,8 milionu korun,“ poznamenal starosta Chlumce Roman Zettlitzer.