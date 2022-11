Mrtvé panely na zastávkách, které by měl být inteligentní, už začali Ústečané považovat za jistý ústecký kolorit. „To je pořád něco. Nacpeme do toho peníze a pak to nefunguje. Nebo naopak neinvestujeme ani malou částku do údržby, abychom potom zaplatili za opravy ze společné kasy půl miliardy. Jako za Benešův most, o kterém se už patnáct let píše, že potřebuje údržbu. Tyhle inteligentní zastávky, to je jenom, jak se říká, taková špička ledovce. Co jsme čekali od inteligentních zastávek, když ani primitivní pouliční hodiny u nás neukazují správně aktuální čas,“ poznamenal sarkasticky Ústečan ze Střekova Zdeněk Novotný.

Opravy silnic na Střekově? Za dva roky. Obchodní centrum je ve hvězdách

Podle své mluvčí Jany Dvořákové zjistil DPMÚL technické výpadky v systému inteligentních zastávek v březnu tohoto roku. Řešil to s vlastníkem, tedy městem, a to poté s dodavatelem. Proč zastávky nefungují, souvisí paradoxně se zaváděním rychlých bezdrátových sítí. „Systém inteligentních zastávek byl vyprojektován pro použití v 3G sítích a s nasazením 5G ztratily panely konektivitu neboli spojení s řídícím centrem. Pro obnovu funkčnosti je zapotřebí vyměnit modemové jednotky na technologii LTE a upravit software serveru,“ uvedla s tím, že LTE modemy už jsou objednány a dodány měly být na přelomu měsíců září a října 2022, ale doposud se tak nestalo. „Dopravní podnik i město situace mrzí, ale bohužel, vzhledem k situaci na trhu náhradních dílů nelze požadované modemy získat obratem,“ informovala.

Nefunkční zastávky ovšem neunikly městské opozici. Například zastupitel Lukáš Blažej (Piráti/PRO! Ústí) poznamenal, že u města Ústí bývá běžné, že se nikdo nezamyslí nad tím, jak bude právě soutěžená veřejná zakázka, v tomto případě inteligentní zastávky, fungovat za pět či deset let. „Proto nefungují nejen tyhle zastávky, ale podobně například v Klíšské ulici bylo potřeba vykácet celé nové stromořadí,“ dodal pro srovnání.

Financování inteligentních zastávek v Ústí

Celkové náklady: 5 487 119,69 Kč

Dotace z prostředků ROP: 3 828 140,11 Kč

Dotace Ústeckého kraje: 337 777,06 Kč

Prostředky z rozpočtu města: 1 321 202,52 Kč