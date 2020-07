Vyhlídka na Mariánské skále, elektrokola, peníze do participativního rozpočtu na občanské projekty. To vše musí zatím počkat. Dokonce i pečovatelská služba musí vydržet namačkaná ve všebořickém pronájmu, jelikož chybí 18 milionů na rekonstrukci jejího nového sídla Na Vyhlídce. Vláda totiž v souvislosti s koronavirovou krizí proškrtala městům daňové příjmy a města teď čekají na slíbené vládní náhrady.

Ty mají činit 1200 korun na hlavu, což v případě Ústí činí zhruba 111,26 milionu korun. I poté, co dorazí na účet, bude nad mnoha investicemi viset obrovský otazník. Záleží totiž, jak je radní a zastupitelé naporcují. Prozatím to vypadá, že v koalici nepanuje shoda ani o tom, zda po vyplacení náhrad bude město v plusu, nebo mínusu. Například primátor Petr Nedvědický (ANO 2011) sice souhlasí, že ekonomické dopady krize jsou a ještě budou bolestivé, ale počítá s finančními úsporami a zatím nerozděleným ziskem od loňska, jimiž je chce pokrýt. „Ztráta činila přibližně 250 milionů. Úspory a zisk činí nějakých 160 milionů, náhrady minimálně 110 milionů. To znamená, že na tom budeme o nějakých 20 milionů lépe,“ poznamenal.

Zároveň hovořil o opětovném spuštění pozastavených investic, ale už dopředu avizoval, že bude hodně záležet na výběru. Podle něj například není zatím jasné, jaké budou náklady v dopravě, ani to, zda příští rok město nebude v přebytku.

Naopak zastupitelé UFO označují vládní přístup k náhradám za státem posvěcenou loupež. Hnutí totiž vždycky kladlo důraz na snižování dluhů města a finanční rezervy. „Vláda pomohla OSVČ a podnikatelům, ale použila na to peníze měst a obcí. V případě Ústí to bylo 260 milionů, což představuje tři tisíce korun na hlavu. Vrátí nám méně než polovinu,“ uvedla náměstkyně primátora Věra Nechybová.

Přitom neopomenula připomenout, že schází peníze na opravy škol, silnic, zoologické zahrady. „Vláda říká, že můžeme žádat o dotace, ale ty nikdy nejsou stoprocentní. Kde vezmeme ten zbytek na finanční spoluúčast? Nicméně věřím, že náš primátor využije svého členství v ANO 2011 a zatlačí na premiéra Andreje Babiše a jeho vládu, aby se nám naše peníze vrátily zpět,“ pokračovala Nechybová.

Souhlasně se o jejích tvrzeních vyjádřili i někteří zastupitelé hnutí PRO! Ústí, které tvoří především Zelení a Piráti. Například zastupitel Lukáš Blažej. „Máme ve vedení státu i města ANO 2011. Přesto ti ústečtí tvrdí, že s vládní politikou nejsou schopni nic dělat. To mi přijde jako dost pokrytecké tvrzení,“ řekl.

Vzhledem ke skřípotu koaličního soukolí to tedy vypadá, že velké slovo při rozdělování peněz opět bude mít opozice. Příslovečným jazýčkem na vahách jsou v posledních letech ústečtí komunisté. Předseda jejich zastupitelského klubu Pavel Vodseďálek také zkritizoval vládní politiku. Zároveň by ale byl rád, kdyby peníze z náhrad město napumpovalo do škol a sociální oblasti. „Prostě do smysluplných investic, které by zpříjemnily život. Také by bylo dobré, aby výběrová řízení na městské zakázky vyhrávaly především firmy z Ústeckého kraje, aby se restartovala regionální ekonomika. Samozřejmě při dodržení všech zákonných norem,“ navrhl.