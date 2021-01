Velkou investicí bude například oprava ulice Na Spálence na Klíši zahrnující silnici a chodníky, kterou město vysoutěžilo za 13 milionů korun. Naopak v MHD už nás příliš novinek nečeká, jelikož stěžejní modernizaci jako elektronický odbavovací systém a nové busy dopravní podnik vyřešil loni.

K nejdůležitějším investicím patří podle rozvojového náměstka primátora Pavla Tošovského (ODS) například dokončení rekonstrukce MŠ U Plavecké haly nebo druhá etapa budování varovného systému pro případ katastrof a havárií. „Máme tu modernizace učeben v ZŠ Rabasova a Pod Vodojemem. Připravujeme rekonstrukce ZŠ Mírová a opět Pod Vodojemem, ať už oken, zateplení a dalšího potřebného. Další opravy chodníků a veřejného osvětlení ve všebořických ulicích Školní, Návětrná a Vojnovičova,“ vypočítal.

Pod Větruší přibude nové parkoviště a přechod u nemocnice by mohl ztratit své přízvisko „smrti“, jelikož tu konečně nainstalují světelnou signalizaci. Větší investicí je oprava mostku v Ryjické ulici nebo příspěvek sedm milionů korun pro zoologickou zahradu na rámec jejího běžného rozpočtu. Mezi urgentní opravy patří dokončení podchodu, zálivu zastávek a chodníku v Nové ulici na Střekově hned naproti základní škole a projekt a započetí prací v ulici Novoveská, kde ujíždí svah pod přístupovou cestou na zdejší „okály“. Řidiči si naopak počkají na opravu zničené Žukovovy ulice přes areál bývalé Setuzy. Podobně je na tom i Benešův most. „Minulý týden jsem podepsal úvěr, musíme ještě probrat, kde ho použijeme. Projektů je řada a Benešák je mezi nimi. Rádi bychom také dosáhli na miliardy z evropských fondů,“ řekl Jan Schiller (ANO), hejtman Ústeckého kraje, pod jehož správu most patří.

Z chystaných projektů lze namátkou zmínit například cyklostezku k jezeru Milada. „Byl bych rád, kdyby se mi podařilo prosadit demolici zdevastovaných domů v Matiční ulici, chci jednat i o tom jednom, který patří Českým přístavům. Rádi bychom vyměnili okna na magistrátu z dotačních peněz. Hodně projektů je v zásobníku. Pokud se ekonomická situace vyvine k lepšímu, sáhneme po nich,“ poznamenal Tošovský.

Nejdůležitější ale podle náměstkyně primátora pro ekonomiku Věry Nechybové (UFO) zůstávají opravy silnic. „Aktuálně například na spojku ve Výstupní z Dobětic do Krásného Března. To je dopravní tepna nacházející se ve stavu, že na ní už nelze udělat ani zimní údržbu. Další je ulice Brandtova a parkování v Doběticích. To bychom rádi prosadili do rozpočtu, Výstupní už je vyprojektovaná,“ informovala.

Sám primátor Petr Nedvědický (ANO) klade důraz i na jiné oblasti městského života. „Až konečně skončí ta koronavirová situace, byl bych rád, aby se nám podařilo obnovit sociální kontakty mezi lidmi. Ty skutečně velmi chybí k tomu, abychom se mohli svobodně nadechnout. Hodně sportu, kultury, společenských událostí,“ poznamenal. Sám se bude na jednání krizového štábu na kraji zajímat, jak se bude koordinovat distribuce vakcín proti covid-19. Jak bude zajištěna vakcinace městské policie, pedagogů, zdravotníků, lékařů a sociálních pracovníků nebo hasičů. Tedy kritické infrastruktury.

Co se ústeckého dopravního podniku týká, většina novinek byla uvedena do provozu v předchozích dvou letech. „Vylepšovat chceme naši mobilní aplikaci pro placení jízdného. Funkcí a možností máme několik, musíme se ale zamyslet, která bude pro ústecké cestující ta nejužitečnější,“ dodala mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková.