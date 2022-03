K dalším letošním velkým rekonstrukcím patří například silnice v Mezní ulici za 9 milionů korun. Magistrát ovšem do ní chce v následujících letech nasypat ještě minimálně 35 milionů korun. „Na rekonstrukce ulic a chodníků máme v rozpočtu připraveno několik desítek milionů korun. Například chodník v Hostovicích za 11,5 milionu, druhou etapu rekonstrukce Nové ulice na Kamenném vrchu za 11,3 milionu korun Kč, na rekonstrukci zdejšího podchodu jsou připraveny takřka tři miliony korun,“ poznamenal investiční náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský (ODS).

Opomenuty nezůstaly ani ústecké školy. Letos chce vedení města provést v ZŠ a MŠ Jitřní opravy za 13 milionů a v dalších letech počítá se 17 miliony. Na jednu opravu, totiž tělocvičny, město nezískalo dotaci. Na další by ovšem mohlo, na zateplení, tepelná čerpadla a podobně.

Podle náměstka primátora pro školství Michala Ševcovice (PZS) pokračuje výměna oken na ZŠ Vinařská. „Rádi bychom při příznivém vývoji rozpočtu vyměnili i okna v ZŠ Elišky Krásnohorské. Musíme ale počkat na dotaci, sledovat vývoj pandemie i krize na Ukrajině. Není to ovšem tak, že bychom zastavily opravy, řešit budeme havarijní stavy a podobně. Bohužel, město má co do investic ve školství vnitřní dluh stovky milionů korun,“ povzdechl si.

Ústí si zároveň podalo žádost o dotace na rekonstrukce ZŠ Mírová a Pod Vodojemem a nyní čeká na rozhodnutí dotačního úřadu. Týká se to zateplení i oken, které zatím nebyly schváleny, město ovšem má možnost podat si žádosti o další dotace. Jsou to totiž pro město výhodné investice. Obzvlášť, když je při dotaci nízká finanční spoluúčast města a dotace dosáhne 80 až 90 procent nákladů.

Stejnou částku, tedy 13 milionů korun si vyžádá i rekonstrukce služebny městské policie v ulici Na Nivách. Pro služebnu strážníků by město chtělo v příštích letech uvolnit ještě 17 milionů korun. „Koncem srpna by měly začít stavební práce. Nové budou všechny vnitřní prostory, kanalizace, opraví nám roh budovy, kde se utrhl z konstrukce zbrojní sklad. No a v posledním patře budeme mít nové prostory pro operační středisko. Přestěhuje se sem z centra,“ přiblížil ředitel městské policie Pavel Bakule.

Od pondělka schválený městský rozpočet počítá s celkovými příjmy ve výši 2,064 miliardy a s celkovými výdaji 2,35 miliardy korun. Rozdíl vyrovná jednak přebytek hospodaření, jednak převod nevyčerpaných peněz připravených na investice z loňského roku. Splátky úvěrů představují více než 102 milionů korun. Dotace pro městské obvody přitom činí 175 milionů, což je o 28,6 milionu korun více než v loňském roce.