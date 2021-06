Stejně tak tentokrát dorazily z Ukrajiny i dlouholeté sezónní pracovnice na česání. Loni vše zkomplikovala protipandemická opatření a ženy nedostaly víza a pracovní povolení.

„Minulý rok na některých polích umrzlo i devadesát procent úrody. Letos nás mrazíky o čtrnáct dní předběhly, takže to je v pořádku. Jahod bude víc, než loni, mělo by jich být hodně. Akorát se sklizeň přehoupne až do prázdnin, takže si myslím, že až lidi odjedou na dovolené, tak o ně bude zájem slabší,“ myslí si.

Zároveň si postěžoval na levnou konkurenci z Polska. „Opravdu na každém rohu se prodávají polské jahody a někdy je vydávají za české. Co se brigádnic týká, jezdí sem i dvacet let. Od pondělí tu bude na česání dvacet lidí z Ukrajiny a další, už Češi, na vážení,“ přiblížil.

Mezi brigádnicemi jsou například i Ivana, ta tu pracuje už pátou sezónu, a spolu s ní Mariana, která letos přijela poprvé v pátek 11. června. Vážily balíčky. „Ráno pracujeme už od pěti, většinou do dvanácti. Podle toho, kolik potřebují. Ze začátku vás záda a ruce nebolí, ale když budete v kuse měsíc, dva pracovat, tak budou záda bolet určitě,“ smála se Ivana.

Samosběr ale na poli Stanislav Štrympl neposkytuje. „Ten už v republice máme roky, vždycky to bylo. My to ale neděláme, nemáme zase tolik polí, aby se lidé mohlI rozptýlit na velké ploše. Také potřebujeme získat nějaký hektarový výnos, při samosběru by nebyl takový,“ dodal.