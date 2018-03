Jak jsme žili v Československu. V pátek navštívíme Brnou

Ústecko - V pátek 16. března pokračuje v tištěném Ústeckém deníku dalším dílem nový seriál Jak jsme žili v Československu.

V roce 1960 stál na břehu Labe v Brné dětský letní tábor. Jen ty plachetnice odsud nezmizely.Foto: z archivu Muzea města Ústí nad Labem – Fr. Křiván

Budeme v něm zveřejňovat archivní snímky z obcí Ústecka (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 1992. V dalším díle navštívíme Brnou.

Co říkají o Brné její obyvatelé?

Josef Oliva, 68 let, starousedlík, Brná

"Jako starousedlík si to v Brné pochvaluji. Jsem tu nesmírně spokojený a nejen proto, že jsem si tu postavil bydlení. Zatím se nehodlám nikam stěhovat, tady jsem doma. Jsem moc rád, že se tu zase po „x“ letech něco dělá, když tu existuje aktivní spolek Veselá Brná. Po válce sice v Brné nějaký spolkový život byl, měli jsme tu divadlo, sportovní organizace, těch plesů co tu organizovali… Ale pak to nějak v době normalizace usnulo, dlouho se tu nedělo nic. Když jsem se svého kluka ptal, jestli nechce kráčet v mých stopách, být strojvedoucím a veřejně činný, řekl, že ani náhodou. Všichni jeho spolužáci o víkendu někde byli, my nikde, protože jsem pracoval."

Svatopluk Žáček, 64 let, boxer, rodák z Brné

"V dětství jsme mohli běhat po celé Brné, nebyly tu žádné chaty, jen domy. V Labi jsme plavali i bruslili na něm až na druhou stranu do Zálezel. Kamarádovi Bohouši Neradovýmu tam přišel táta, Bohouš se styděl, protože mu tam táta vysekal díru do ledu, aby zjistil, jak je řeka hluboká, a až pak tam pustil svého syna, ale celá Brná už tam bruslila… V létě jsme si zaplavali až do půlky Labe, přijel šíf, chytli jsme se, skončili až u lázní… Honili nás tam plavčíci, protože jsme neplatili, to je jasný… Bylo nám dvanáct až patnáct, na koupališti jsme si dali za padesátník chleba namazanej hořčicí a bylo nám dobře… Hrál jsem fotbal za chemičku, pak dostal žloutenku a po ní jsem musel mít rok dietu. Stejně staří kluci mi ve fotbalu utekli, ale zaujal mě box a už jsem u něj zůstal: závodil jsem, trénoval mládež, byl i prezident boxerské federace. Boxoval jsem na vojně, rotu jsme měli ve Všebořicích, proti vojně nemůžu říct nic špatného. Už tehdy jsem jako voják jezdil boxovat na západ."

Josef Pluhař, 75 let, v důchodu, Brná, v Brné žije od roku 1945

„Táta byl soukromník, hospodář, to bylo tenkrát velice špatný. Vstoupil do JZD, to musel, pak vystoupil, to byl největší průšvih. Škola pořádala, když jsem byl ve třetí třídě, zájezd na Máchovo jezero, deset korun to stálo, a já neměl. Švára dělal v Armaturce, tak mi je dal… Chodil jsem pak do Zemědělské mistrovské školy, tříleté v Trmicích, po ní nastoupil k firmě Stavby silnic a železnic, v roce 1959. Pak vojna, vrátil jsem se k firmě a v ní dělal 45 let. Chválil jsem si vojnu, chtěl tam zůstat, z celé hranice jsem trailerem v noci svážel tanky. V roce 1961, když se stavěla Berlínská zeď, byla velká pohotovost a tanky byly zakopaný na hranicích. Brná byla v mém mládí úplně jiná, žádný chaty tu nestály, mohli jsme jít, kam jsme chtěli. Dnes už je všechno oplocené.“