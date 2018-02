Jak jsme žili v Československu. V pátek navštívíme chemickou školu v Ústí

Ústecko - V pátek 16. února pokračuje v tištěném Ústeckém deníku dalším dílem nový seriál Jak jsme žili v Československu.

Střední průmyslová škola Chemická, škola s obrovskou tradicí.Foto: Archiv školy

Budeme v něm zveřejňovat archivní snímky z obcí Ústecka (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 1992. V dalším díle navštívíme ústeckou Střední průmyslovou školu chemickou. Uvidíte zde její slavné ročníky, také důležité učitele a laboratoře, kterými prošly tisíce studentů. Můžete se těšit, nostalgie zde bude přímo hmatatelná.

Co říkají o své škole její studenti a absolventi?

Jaroslav Kubiš, 18 let, student aplikované chemie z Kadaně

„Denně ve všední den dojíždím do školy sem na ústeckou Severní Terasu zdaleka, až z Kadaně. A to cestování mě baví, je pěkné tuto školu studovat nejen díky našim kantorům, které máme rádi a oni nám rozumí, ale i díky dobrému kolektivu spolužáků. Jsem hodně rád, že na Střední průmyslové škole chemické jsem, baví mě to tu. Určitě bych svou školu neměnil…"

Hana Pídová, 17 let, studentka aplikované chemie, Stříbrníky

„Vždycky mě to táhlo k chemii, takže pro mě je tahle škola opravdu super, baví mě. Je zajímavá a naučí nás přesně to, co pro život potřebujeme. Jsem spokojená, že mi škola dává to, co jsem očekávala. V našem školním pivovaru je piva dost, je to zajímavé zpestření i zkušenost do života. Ve škole mě čeká ještě jeden rok, ale myslím, že bude dobrej. Vždyť mám samé jedničky… A moje volba byla zcela jasná: chtěla jsem sem, a tak tu jsem. Naše škola je zkrátka radost."

Jan Rottenborn, zástupce ředitele Gymnázia a SOŠ Dr. Šmejkala

"Na chemickou školu jsem šel jako student v roce 1984. Po letech jsem se vrátil na místo činu jako pachatel, vděčím za to otci, u nás doma byla vždy řada chemických knih. Dostal jsem jednou od Ježíška Malého chemika, také jsme měli na ZŠ chemikáře, který každou hodinu dělal pokusy. Už v 7. třídě jsem věděl, že budu chemik. Dnes je naše škola modernější, počítače vstoupily do chemie, ale sirovodík voní stejně a amoniak také."