Jak jsme žili v Československu. V pátek navštívíme Gymnázium Václava Šmejkala

Ústecko - V pátek 9. března pokračuje v tištěném Ústeckém deníku dalším dílem nový seriál Jak jsme žili v Československu.

Fotografie z historie ústeckého Gymnázia Václava Šmejkala.Foto: archiv školy

Budeme v něm zveřejňovat archivní snímky z obcí Ústecka (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 1992. V dalším díle navštívíme ústecké Gymnázium Václava Šmejkala.

Co říkají o své škole její studenti a profesoři?

Michal Šidák, 48 let, ředitel Gymnázia Václava Šmejkala

"Mám s ní spjatu většinu profesní kariéry. Ale jsem rodák z Liberce, do Ústí jsem šel studovat."

Student Matyáš Strašík, Gymnáz. V. Šmejkala, 17 let, je ze Svádova

„S pohádkou Strašidlo v ústeckém muzeu jsem vyhrál soutěž Literární Ústí. Úspěch mě motivoval, abych psal dál. Jsem snílek, mám hlavu v oblacích, barvím si hlavu na bílo, abych vnášel lidem světlo do života, dělal svět lepším. Proto se chci stát psychologem a vlasy toho mají být symbolem. Škola pro mě znamená způsob, jak se posunout.“

Hana Víšková, 54 let, učitelka a statut. zástupce Gym. V. Šmejkala

„Učím matematiku přes 20 let, je to rodinná tradice. Škola je fajn ve vztahu učitel a žák a unikátní v tom, že mají žáci málo povinných předmětů, ale dost seminářů. Lze si ho volit, třeba výtvarný. Jsem absolventka školy, vážím si kolegů, jsem rodačka z Ústí ale už 20 let dojíždím z Lovosic, kde máme dům.“

Tadeáš Strašík, 17 let, Gymnázium dr. V. Šmejkala, Svádov

„Studium je těžší kvůli mé nedoslýchavosti, závodně plavu, výborní učitelé a spolužáci mně i bratru Matyášovi pomáhají. Nejvíc mě baví občanka, zeměpis a dějepis, po škole bych se chtěl dát věnovat plavání. Mohu se chlubit tituly ČR mezi handicapovanými.“