Jak jsme žili v Československu. V pátek navštívíme Mladou scénu

Ústecko - V pátek 13. dubna pokračuje v tištěném Ústeckém deníku dalším dílem nový seriál Jak jsme žili v Československu.

Hra Mauglí patřila napříč republikou k nejúspěšnějším inscenacím Mladé scény na soutěžích i vystoupeních.Foto: archiv Mladé scény

Budeme v něm zveřejňovat archivní snímky z obcí Ústecka (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 1992. V dalším díle navštívíme Mladou scénu Ústí nad Labem.

Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z těchto let?

Co říkají o Mladé scéně její členové?

Kristina Herzinová, scenáristka a dramaturgyně

"V roce 1985 jsem měla po mateřské, dělala v drogerii a ještě mi ani nebylo třicet. Tehdy přišel náš režisér Pavel Trdla, jestli nechci k divadlu. Že potřebují ženy středního věku. To mě urazilo, ale nakonec jsem kývla divadlo mě lákalo. Jela jsem se podívat do Předlic, kde Mladá scéna sídlila. Byla jsem uchvácená jejich černým divadlem, přijedu domů a lákám svého muže, jestli se nechce přidat. Vyhuboval mi, ať si rozmyslím, zda chci dělat sport, spartakiádu, nebo divadlo. Ale jel se nakonec podívat na divadlo se mnou, a když ho Pavel Trdla uviděl, žene se k němu a křičí: Paráda, konečně nějaký chlap!"

Zdeněk Balcar, herec

„Může za to vlastně film Jak svět přichází o básníky. Divadlo mě tehdy tak zaujalo, že jsem si to chtěl zkusit. Přivedla mě sem tenkrát jedna má kolegyně; jenže já tu na rozdíl od ní zůstal,“ je rád. „Měl jsem asi jen tři hlavní role, v Plaváčkovi nebo v Mokré říši. Hrát prince je za trest,“ ví Ústečan. „Fajn je na tomto divadle, že hraje pro děti, které na divadlo chodí,“ svěřil se Deníku Zdeněk Barcal. „Pro mě nejsilnější zážitek byl ze soutěže Jiráskův Hronov, kdy nás hodnotili a jeden z té poroty, pan Zajíc, to byl dramaturg divadla v Příbrami, naše představení Mauglího viděl počtvrté a za roli hada, kterého jsem tam hrál, se mi poklonil.“

Petra Hnátková (16), nováček ústeckého poloprofesionálního souboru Mladá scéna

„Hrát v partě režiséra Pavla Trdly a scénáristky Kristiny Herzinové mě baví. Uvidím, co přinesou další měsíce,“ těší se. „Roky chci hrát, až letos jsem se k tomu dostala. Zatím jsem jednou hrála Zelenoočku z příběhu kocourka Modroočka. Dřív jsem tancovala show art v malé místní skupině Dynamic, kvůli zádům jsem musela přestat. Jde mi to stejně, vlastně samo. Je příjemné slyšet potlesk diváků.“