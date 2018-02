Jak jsme žili v Československu. V pátek navštívíme pivovar Velké Březno

Ústecko - V pátek 2. února pokračuje v tištěném Ústeckém deníku dalším dílem nový seriál Jak jsme žili v Československu.

Budeme v něm zveřejňovat archivní snímky z obcí Ústecka (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 1992. V dalším díle se podíváme do pivovaru ve Velkém Březně!

Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z těchto let? Pošlete nám je na ustecky@denik.cz.

Co říkají o svém pivovaru jeho zaměstnanci?

Vladimír Grössl, 55 let, energetický specialista Pivovaru Velké Březno

„U ústeckých pivovarů jsem už dlouhých 22 let, začínal jsem tu jako energetik. Snažíme se neustále, aby firma měla co nejnižší náklady, tedy nízkou spotřebu elektrické energie, vody a také tepla. Aby neplýtvala energiemi, snižovala podíl emisí… Ve své vizi máme, abychom byli pivovar světové úrovně, byli stále efektivnější a lepší.“

Jiří Bolina, 50 let, technik stáčírny sudů Pivovaru Velké Březno

„Ve Velkém Březně pracuju 8 let, před tím to bylo 22 let v Krásném Březně. Ta práce vůbec není jednotvárná, pořád je to polomanufaktura, ne strojní výroba vzniká živý produkt. Je skvělé dělat na něčem, co mají všichni rádi. Mám radost, když v hospodě slyším, že naše pivo má úspěch a chutná. Mně nejvíc chutná Březňák 11.“

Eva Táborská, 50 let, skladová účetní Pivovaru Velké Březno

„Pracuji tu 27 let, můžeme degustovat svá oblíbená piva… Objednávám pro pivovar slad, chmel, cukr, náhradní díly, chemii pro sanitování. Není to složité, za ta léta mám praxi. Když máme úspěchy, daří se, pan ředitel nám udělá takzvaný Cibich Cup a slavíme spolu vážně jako jedna rodina. Hrajeme si, soutěžíme, pijeme a jíme, je to radost.“

Václav Krejčí, 40 let, technik filtrace v Pivovaru Velké Březno

„Ve Velkém Březně vařím pivo už od roku 2000. Jsem pyšný na hotový výrobek, na pivo, které lidem chutná. Když pak jdu s kamarády na pivo, mám radost, že lidi Březňák dvanáctku chválí, že se povedla. Protože bydlím „tady u komína“, devadesát procent lidí ví, že tu pracuju, že jsem z naší vesnice. Prodiskutují to s vámi, a když jim chutná, řeknou to. Vím, že musím svou práci dělat pořádně, s láskou a pak výsledek stojí zato.“