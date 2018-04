Jak jsme žili v Československu. V pátek navštívíme SPŠ stavební

Ústecko - V pátek 6. dubna pokračuje v tištěném Ústeckém deníku dalším dílem nový seriál Jak jsme žili v Československu.

Střední průmyslová škola stavební v Krásném Březně: rok 1982 - Mistr Špinka předává své zkušenosti z ruského družebního města Sumy. Tolik dívek s barvou byl tehdy i na ústecké škole unikát, byl to spíš obor po kluky.Foto: Kronika SPŠ stavební.

Budeme v něm zveřejňovat archivní snímky z obcí Ústecka (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 1992. V dalším díle navštívíme SPŠ stavební v Krásném Březně.

Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z těchto let? Pošlete nám je na ustecky@denik.cz.

Co říkají o své škole zaměstnanci, učící důležité obory?





Aleša Kymličková:

„Naše škola vznikla jako takzvané ‚dělnické zálohy‘ v 50. letech. Později jsme byli střední odborné učiliště; patřilo pod územní závod 01, pak nás předali pod výrobně hospodářskou jednotku Pozemní stavby. Škola patřila pod kraj, odborný výcvik i teorie mimo vyučování patřily pod Pozemní stavby. Růst začala naše škola s povinnou školní docházkou v 80. letech. To se najednou navýšil počet žáků až na 1200. Každé dítě muselo nejméně 10 let chodit do školy: 8 let na ZŠ, 2 roky pak být na střední škole. Učili jsme tu ve všech možných prostorách, díky tomu bylo třeba postavit také zadní část školy.“

Čeněk Stejný:

Nastoupil do této školy v roce 1987 jako mistr natěračských prací. „Má žena tu dělá vychovatelku, tak jsem dostal nabídku být tu mistrem. Zkusil jsem to a ta práce se mi zalíbila. Tenkrát tu bylo nepoměrně víc dětí, než je dnes. Bylo nás tu sedm malířských mistrů, teď jsem tady sám. V čem zde na Střední průmyslové škole stavební v Krásném Březně spočívá má práce? Učím učně základy natírání a tapetování, na soutěžích ale po republice takové úspěchy nemáme, jako mají jiné naše obory,“

Patrick Gurský:

Zástupce ředitele pro odborný výcvik. "Věnuji se učebním stavebním oborům truhlář, tesař, zedník, kominík, malířské a natěračské práce. Mám pod sebou bezmála 300 žáků. Začínal jsem v Praze, kde jsem žil 25 let. Jako rodák z Ústí jsem se sem vrátil v roce 1993 a hledal jsem si práci, zde od té doby učím. Začal jsem jako učitel odborných předmětů teorie, po třech letech už ale bylo hodně dětí, bylo tedy třeba obsadit pozici zástupce ředitele pro odborné předměty. To jsem dělal asi tři roky a přešel jsem na pozici učitele pro odborný výcvik."