Jak jsme žili v Československu. V pátek navštívíme ústeckou zoo (Lumpepark)

Ústecko - V pátek 9. února pokračuje v tištěném Ústeckém deníku dalším dílem nový seriál Jak jsme žili v Československu.

Budeme v něm zveřejňovat archivní snímky z obcí Ústecka (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 1992. V dalším díle se podíváme do zoologické zahrady v Ústí nad Labem, která vznikla původně jako ptačí rezervace Lumpepark!

Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z těchto let? Pošlete nám je na ustecky@denik.cz.

Co říkají o své zahradě její zaměstnanci a návštěvníci?





Lukáš Ševcovic, 29 let, pracuje jako chovatel v Zoo Ústí

„Na starost mám tuleně, tučňáky, vodní ptactvo, zimoviště s papoušky i slony. Jsem tu už devět let, ta práce mě baví, není stereotypní. Těším se úplně na všechno, každý den nám zvířata připraví nějaké překvapení. Dnes jsme třeba pozorovali tuleně a co umí samec Casper, to je neskutečné. Dokázal vyskočit celý z vody, skoro to vypadalo, že tu chováme delfíny.“

Roman Končel, 55 let, ředitel Zoo Ústí nad Labem

„Ústeckou zoo vedu od 1. července 2017 s dobrými pocity, naše zahrada je krásná. Těší mě, že umožňuje návštěvníkům dostat se blíž ke zvířatům, také já jsem si v ní našel oblíbená místa. Třeba areál Lumpeparku, jezírko Ledvina i areál, kde máme od loňského podzimu tučňáky brýlové.“

Nikola Roštejnská, 27 let, grafik v ústecké zoo

„Pracuji tu od roku 2010, dnes se věnuji hlavně grafice. Mám odmalička vztah k přírodě, zoo člověka přitáhne a pohltí. Dodělávám si pedagogické vzdělání a zoo je pro mě příležitostí, jak pomoci něco změnit ve vztahu lidí k přírodě. Když má člověk práci jako poslání, je to práce na celý život.“

Martina Gottfriedová, 46 let, stálá návštěvnice ústecké zoo

„Chodím sem s mužem či dcerou ráda, zoo je úžasně umístěná. Ale úplná chlouba Ústí není, potřebuje zrekonstruovat staré pavilony, kam zatéká. To je škoda, zoo má úžasný potenciál. Uvítala bych, kdyby dostala velký výběh pro orangutany, což je asi drahé. Moc jí to přeju, orangutan Ňuňák byl ikona.“