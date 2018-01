Jak jsme žili v Československu. V pátek pokračuje unikátní projekt Deníku

Ústecko - V pátek 19. ledna pokračuje v tištěném Ústeckém deníku druhým dílem nový seriál Jak jsme žili v Československu.

Trmice - Mateřská škola, ročník 1966 - 67.Foto: Archiv Města Trmice

Budeme v něm zveřejňovat archivní snímky z obcí Ústecka (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 1992. V druhém díle se podíváme do Trmic!

Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z těchto let? Pošlete nám je na ustecky@denik.cz.

Co říkají o životě v Trnicích jeho obyvatelé?

Jiřina Kotlíková, 54, domovnice SŠ Trmice

„Žije se mi v Trmicích dobře, neměnila bych, jsem tu zvyklá. Je tu pěkné okolí, výlety třeba na Suchou, jako rodačka z Trmic jsem tu zvyklá a práci mám poblíž. Líbí se mi prostředí u zámku a zámek samotný a park i blízkost nákupního centra, kam dojíždějí i lidi z okolí. Máme dva psy, často se s nimi procházím po lesních stezkách a do kopečků…“

Vlasta Součková, 67 let, knihovnice na zámku

„Nejsem rodačka z Trmic, ale bydlím tu už 20 let. Naše město se mi líbí, je pěkně čisté, uklízí tu parta VPP, je tu bezpečno, kulturní komise dobře fungují. Máme tady aktivní místní části Újezd a Koštov. Neměnila bych proto, že nemám ráda panelové domy a okolo je dost zeleně. Máme tu krásné dva kostely, jejich zvony ve mně vyvolávají dobré pocity, hodně radostné vzpomínky na mé pěkné dětství…“

Jan Souček, kastelán zámku Trmice, 63 let

„Práce kastelána mě naplňuje a baví, jsem v Trmicích už dlouhých 25 let. Léta minulá byla i krušná, chtěl jsem to vzdát, ale vydržel jsem to tu. Je tu dobrá dostupnost dopravy, hypermarketů a přírody. Co bych změnil? Možná je škoda, že z Trmic zmizela pošta, ale zase ji dnes máme v blízkém obchodním centru.“

Jana Oubrechtová, starostka Trmic, 54 let

„Jsem tu spokojená, máme zde čisto a snažíme se naše město zvelebovat, aby tu lidi byli spokojení. Asi nejvíc se nám za poslední roky podařilo zrevitalizovat bytový fond a opravit budovy školy a mateřské školky. V současné době například řešíme zázemí městského sportovního klubu a také kvalitu zázemí zdravotního střediska. Ve 40. a 50. letech tu ještě fungoval Sokol, ale kolem 60. let už bohužel musel ukončit činnost. V blízkém okolí Trmic se rozvíjí rekreační oblast u jezera Milada, pro turistiku je tu dnes ideální zázemí. Město je samostatné od 1. 1. 1994.“