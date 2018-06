Jak jsme žili v Československu: V pátek se vypravíme do Telnice

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 14 000 Kč

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace Referent stavebního úřadu. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Obecní úřad Velké Březno., Požadavky na uchazeče:, ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském či bakalářském studijním, programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právního směru,, nebo ukončené vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru, stavebnictví, a nebo ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe ve stavebnictví., • Organizační schopnosti,, • Znalost práce s PC – minimálně MS Office,, • Řidič skupiny „B“, Výhodou: praktické zkušenosti s výkonem tohoto typu práce, územní znalost, komunikační, dovednosti, ZOZ pro výkon správních činností při územním rozhodování a při rozhodování na, úseku stavebního řádu a vyvlastnění, znalost práce v ISUI, znalost software VITA., Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:, • Jméno, příjmení a titul., • Datum a místo narození., • Adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišné od místa trvalého pobytu., • Číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu, jde-li o cizího státního, občana., • Kontaktní spojení – telefon, případně e-mail, • Datum a podpis zájemce., K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:, • Strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních, a o odborných znalostech a dovednostech., • Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též, obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, spolu s jeho, úředním překladem do českého jazyka. Pokud takový doklad domovský stát nevydá,, doloží bezúhonnost čestným prohlášením., • Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopie, osvědčení o absolvování odborných kurzů a školení., • Písemný souhlas s nakládáním s osobními údaji ve znění:, „ V souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních, údajů, souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji Obecnímu úřadu, Velké Březno, byly zpracovávány pro účely výběrového řízení na obsazení pracovní, pozice „Referent stavebního úřadu“. Jméno a příjmení, datum narození a podpis“., Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:, Pouze písemné přihlášky (ne e-mail) s požadovanými přílohami doručte nejpozději do, pondělí 9. 7. 2018 do 17:30 hod. osobně nebo poštou do podatelny Obecního úřadu Velké, Březno, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno, okr. Ústí nad Labem, v zapečetěné obálce, označené v levém horním rohu nápisem“ VŘ – SÚ – neotvírat“ s uvedením jména a adresy, zájemce a adresáta (o včasnosti podání rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny, obecního úřadu)., Případné dotazy zodpoví tajemník úřadu Ladislav Boháč, tel: 475209342 nebo 723307287,, e-mail: tajemník@velke-brezno.cz, Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či, nevybrat žádného uchazeče., , Bližší informace naleznete na našich stránkách www.velke-brezno.cz. Pracoviště: Obec velké březno, Děčínská, č.p. 211, 403 23 Velké Březno. Informace: Ladislav Boháč, +420 723 307 287.