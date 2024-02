Jak to přišlo, že člověk, který nemá problém cestovat po slumech v Kolumbii nebo fundamentalistických islámských zemích, se dnes věnuje i koučování jedné z nezákladnějších biologických potřeb člověka? Jak už bylo řečeno, souvisí to s cestováním.

„Dostal jsem se k tomu právě tím cestováním, do toho práce, podnikání a podobně. To si zpřeházíte časová pásma, takže pak máte úplně převrácený den vzhůru nohama. No a díky tomu šel můj spánek úplně do kopru, slušně řečeno. Když už to trvalo měsíce, tak jako člověk, který neběhá za doktory a nese zodpovědnost sám za sebe, jsem si řekl, že prášek nevyřeší příčinu problému. Prostě jsem ten jediný, kdo si může pomoct. Protože jsem si uvědomoval, že půl roku se špatným spánkem nebo téměř bez spánku, je prostě počátek velikého průšvihu. Člověk potřebuje mít spánek vyladěný, bez toho dřív nebo později vypne,“ vzpomínal.

OBRAZEM: Masky, jídlo, průvody. Masopustní veselí rozzářilo celé Ústecko

Prostě, jakmile si uvědomil, že má zaděláno na pořádný problém, tak se snažil hledat různé cesty. Dlouho prý hledal, dokonce i v esoterice, ale nenacházel nic konkrétního ani uchopitelného. Nakonec se mu do ruky dostaly publikace plné myšlenek a výzkumů vědců, kteří se touto problematikou zabývají roky.

„Našel jsem vlastně takový jednoduchý způsob, který by si dal charakterizovat jako návrat ke kořenům. Návrat na stromy, návrat zpátky tam, jak žili předkové před námi. Koneckonců, člověk má za sebou tisíce let evoluce, to nezrušíte za jedno století,“ zamýšlel se a pokračoval: „Jde o to, jak to vlastně ti naši předkové dělali a aplikovat do svého života. Díky tomu jsem přišel na pár základních návyků, které jsem aplikoval do svého života. Během dvou týdnů jsem zase začal dobře spát,“ líčil.

Dvanáct rad pro dobrý spánek Choďte spát před desátou. Udržujte svou postel v čistotě a pohodlnou. Dvě hodiny před spaním nic nejezte a pijte jen vodu. Odpoledne žádný kofein ani těžká jídla. Vyhněte se navečer modrému světlu, stačí si nasadit brýle, které ho umí odfiltrovat. Nekoukejte před spaním do mobilu a alespoň půl hodiny před uložením do postele nekoukejte ani na televizi. Probudíte-li se uprostřed noci, nerozsvěcejte a jděte na záchod po tmě. Nepřevalujte se. Vstávejte kolem šesté. Přes den zkuste strávit co nejvíc času v přirozeném slunečním světle. Choďte třeba na hodinové procházky se psem, anebo si najděte jinou pohybovou aktivitu, jako je běh. Nezapomeňte jednou za čas zhřešit a všechno toto porušit, posílí to vaši spánkovou odolnost.

Jinými slovy by se to dalo charakterizovat i takto - chodit spát se slepicemi a vstávat na kokrhání kohouta.

„Dá se to tak říct. Člověk potřebuje nějakých průměrně sedm hodin spánku. Plus minus, každý to má trochu jinak. U spánku je takové čtyřhodinové okno od 10 do 2 do rána, kdy vlastně člověk dohání spánkový dluh a spí nejhlouběji. Když skončí tohle čtyřhodinové okno, tak pak následují další tři hodiny pro regeneraci. To už nespíte tak tvrdě. Když se probudíte, na rozdíl od těch prvních čtyř hodin, už jen tak znovu neusnete,“ přiblížil Mart Eslem s tím, že je velmi důležité vše provádět po tmě, nerozsvěcet.

Podvodník inženýr může páchat škody i v Ústí, bývá ve vlacích. Hledá ho policie

„Ať jdete na toaletu, nebo pít. Nejhorší přitom je modré světlo, takové, co produkují obrazovky, mobilní telefony a podobně. To bývá užitečné spíš po ránu. Ale dá se to odfiltrovat a přitom ani není třeba drahých přístrojů, stačí brýle za pár stovek a nasadit si je,“ poukázal a pokračoval, že díky tomu dokázal vypnout i myšlenky na každodenní starosti, co člověka před spaním pronásledují a doslova mu šrotují v hlavě.

Kdokoliv by potřeboval poradit, nebo najít ty správné návyky, protože si už se špatným spaním neví rady, stačí si najít web Marta Eslema, kde se této problematice věnuje a kontaktovat jej.

Kamery cílí hlavně na Mojžíř. Obraz nově putuje i státní policii

„Je to o nastavení si vlastního života a návyků, které je potřeba změnit. Problémy, které chceme řešit, bez toho nikam nezmizí. Nemůžeme čekat, že se budeme chovat stejně a zároveň něco změníme. Spousta lidí ani nemá pořádnou motivaci, nebo neudrží disciplínu. Ze začátku je nutné mít nad sebou nějaký bič nebo kontrolora. Tím, že se zpovídáte ještě někomu jinému, než sami sobě, tyto návyky získáte a pak už jste na dobré cestě,“ dodal Mart Eslem.