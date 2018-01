Jakoubek z Kadaně je prvním miminkem roku. Také Ládík z Ústí si pospíšil

Ústecký kraj - Vůbec první miminko letošního roku v celé České republice se narodilo v Kadani!

Pouhých dvacet pět vteřin po půlnoci přišel na svět první človíček nejen Ústeckého kraje, ale celé České republiky. Jakub Hrabal se narodil v kadaňské porodnici s mírou 50 centimetrů a váhou 3,67 kilogramu. Pro své rodiče je tak nejlepším dárkem do nového roku, jak potvrdila maminka Daniela Hrabalová.

POČKAL SI NA NOVÝ ROK

„Bylo to, jako by si do Nového roku počkal. Trochu doktorům zavařil, protože se ještě před porodem otáčel,“ uvedla s úsměvem. Na Jakoubka čeká doma v Jirkově starší bráška Tadeáš, kterému je dva a půl roku, a táta Martin Hrabal.

V porodnicích pěti okresních nemocnic, které v Ústeckém kraji spadají pod společnost Krajská zdravotní, měli po půlnoci jako první napilno v Teplicích.

V 1.08 hodin se tu na svět podívala holčička Pavlína, měřila 51 cm a vážila 3,3 kg. Maminkou je Petra Nováková z Teplic. Termín porodu nechala na přírodě. To, že je mezi prvními v kraji roku 2018, jí nadělil osud.

„Nic jsem neplánovala. Porod byl v pohodě, jsem ráda, že Pavlínku mám,“ těšila se pohledem na svoji dceru zabalenou do zavinovačky hrdá maminka.

Během silvestrovské noci ji u porodu celou dobu podporovala maminka, která jí v následné každodenní péči doma nahradí teď také otce dítěte. „Přítel se totiž se mnou rozešel už během těhotenství,“ posteskla si. Rozpad rodiny ji ale plně nahradila radost z potomka. „Moc jsem se na svoji dceru těšila,“ netajila svoji spokojenost při novoročním focení do novin.



Dalším novoročním miminkem v pořadí pod křídly Krajské zdravotní je chlapeček Ladislav. Na svět přišel v 5.39 hodin v porodnici Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Vážil 3,5 kila, měřil 50 centimetrů. Maminkou je Tereza Mastíková z Ústí nad Labem.