Každý víkend a státní svátek, včetně těch německých, je předlická průmyslová zóna přeplněná kamiony. Řidiči způsobují problémy, nad kterými zůstává rozum stát. Řešení existuje, ale jak Jan Holub říká, město Ústí o něm nechce slyšet a dělá vlastní opatření.

V současné době se průmyslová zóna potýká s kamiony, mohl byste popsat problémy, které s nimi máte?

Bohužel v poslední době začala eskalovat situace spojená s dlouhodobým parkováním kamionů v průmyslové zóně Předlice sever. Zejména během víkendů a svátků stojí podél silnice desítky kamionů. Z toho plynou tři zásadní problémy. Jednak se jedná o bezpečnost, jelikož kamiony často parkují i na místech, kde jsou zebry nebo retardéry a nezřídka poničí i plastové sloupky, které by měly bránit v parkování na takových místech. Pak je výjezd z místních fabrik opravdu ruská ruleta. Bohužel se zde v minulosti již stala vážná nehoda a neradi bychom, aby se s řešením situace čekalo, až se zde stane nějaká tragická událost. Druhým problémem je obrovský nepořádek, který zde zůstane po řidičích, kteří po víkendovém „kempování“ odjedou. A v neposlední řadě se jedná o prostituci, která zde očividně bují. Pokud naši zaměstnanci jdou o víkendu např. na noční směnu, není to nic příjemného a nepřál bych vám pak vidět, co vše naleznete pohozené v trávě. My se snažíme budovat kulturní a příjemné prostředí v rámci firmy, ale to co se děje za plotem, je zapotřebí řešit společně se zástupci města. Cílem je, aby zde kamiony neměly možnost dlouhodobého parkování. Tím by se všechny tři problémy vyřešily.

Častý argument města je, že kamiony patří ke zdejším firmám, jak byste na to reagoval?

Takový argument je lichý. My jsme vytvořili pracovní skupinu, ve které jsou zástupci většiny firem z průmyslové zóny. Jedná se o společnosti Kone, Materialise, Nyylo a Izolace Beran. Ujistili jsme se, že s tímto problémem bojují všechny firmy, a zároveň jsme zjistili, že drtivá většina kamionů zde neparkuje kvůli nakládce či vykládce v uvedených firmách. Jedná se o kamiony, které musí vykonávat povinnou dlouhodobou přestávku a zde si našli vhodné místo v rámci tranzitu. Počet kamionů se zvýšil po legislativní úpravě v sousedním Německu. Zde musí při dlouhodobých přestávkách řidiči prokázat, že přespávají v ubytovacích zařízeních. V rámci minimalizace nákladů jdou cestou nejmenšího odporu, přejedou Krušné hory a zadarmo zaparkují u nás.

Jak se vám vůbec s městem spolupracuje?

Původně každá společnost řešila tento problém vlastní cestou. Později jsme dospěli k názoru, že je efektivnější veškeré kroky koordinovat a proto jsme vytvořili pracovní skupinu, kde je zastoupena většina firem z průmyslové zóny a celý tento projekt je koordinován CzechInvestem. Začátkem letošního roku se nám podařilo sejít se zástupci vedení města v čele s primátorem a starostkou městského obvodu a se zástupci Městské policie. Dohodli jsme se na určitých krátkodobých opatřeních, ale dlouhodobá koncepce vyřešena nebyla. Na další setkání již z magistrátu bohužel nikdo nedorazil a jednali jsme tedy o možných postupech se starostkou městského obvodu Hanou Štrymplovou a zástupci Policie ČR a celního úřadu. Bohužel máme pocit, že město má záležitost za vyřešenou a nepřikládá jí váhu. Chápu, že toto téma není dostatečně sexy a těžko se zde nasbírají politické plusové body, ale je zapotřebí si uvědomit, že celkově v zóně zaměstnáváme přes tisíc zaměstnanců a nemalou měrou přispíváme do společné pokladny. Proto bychom byli rádi, pokud by nás magistrát bral jako partnery a ne jako prudiče z ústecké periferie. Ona je to pak bohužel negativní vizitka celého města, když sjedete z dálnice D8 a hned za značkou začátek obce Ústí nad Labem Vám kempují kamioňáci, kolem nich postávají spoře oděné osoby, které při troše fantazie připomínají ženy a kolem se povalují odpadky a najít injekční stříkačku v trávě není zas tak těžké.

