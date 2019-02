Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Jan Kubíček, vedoucí Centra na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji a ředitel ústecké pobočky Poradny pro integraci, odpověděl na otázky týkající se problémů s imigranty.

Ředitel Jan Kubíček. | Foto: Miroslav Vlach

Hrozí nám vlna běženců ze zahraničí?

Zatím nelze nic předem odhadovat. Chtěl bych jen připomenout, že cizinci u nás už dávno žijí. V Ústeckém kraji jich je na třicet tisíc, v celé republice více než 450 000. Mluvím o těch, kteří jsou tu legálně a splňují podmínky pobytu na území ČR.

Jak je to s těmi ilegálními?

S těmi se prakticky nemáme možnost setkat. Většinou směřují do jiných zemí. V případě, že se je podaří odhalit, řeší je policie a v řadě případů jsou po čase vráceni zpět do zemí, odkud k nám přišli.

Co vaše organizace může pro imigranty udělat?

My přicházíme do kontaktu pouze s lidmi, kteří mají vyřízený pobyt, a všestranně jim pomáháme. Jde například o sociokulturní kurzy základní orientace v naší společnosti a kurzy češtiny, o které je velký zájem. Důležitý je také doprovod a asistence při jednáních na úřadech nebo ve školách a další služby. Je třeba si uvědomit, že to, aby byl proces integrace úspěšný, nezáleží pouze na činnosti institucí, které se tímto zabývají, ale zejména na samotných imigrantech a místní společnosti.

Je o vaše služby zájem?

Určitě. Centrem i Poradnou projde za rok na 1 500 lidí. Pomáháme i rodinám s dětmi, pořádáme akce pro ženy i pro děti. Centrum zároveň využívají i Češi, kteří chtějí získat informace nebo mají problém související s cizinci a potřebují pomoc.

Dokázali byste zvýšit objem vašich služeb, kdyby se opravdu naplnily předpovědi o vlně uprchlíků?

Asi ano, ale záleželo by to na podmínkách, které by nám stát k tomu poskytl. Kdyby se měl počet migrantů pohybovat na úrovni těch často zmiňovaných kvót, asi by to nebyl problém.

Je nějaké jiné řešení než stanovení kvót?

Možností je jistě více, o kterých ale rozhodují politici. Řešení potřebuje jasná pravidla. Je třeba rozlišit, kteří lidé pomoc opravdu potřebují, a kdo přišel hlavně z ekonomických důvodů. S kvótami nesouhlasím, ale dovedu pochopit, že je Itálie a Řecko požadují. My, kdybychom byli podobně postiženi vlnou běženců, také bychom chtěli, aby nám ostatní země v Unii pomohly.