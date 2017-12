Jan Palach v Ústí: Filmaři změnili sál domu kultury v menzu

Ústí nad Labem /FOTO/ - Scény ze snímku o Janu Palachovi se natáčely v krajském městě i na Litoměřicku.

Snímky ukazují natáčení v DK Ústí i to, jak si filmaři jeho interiéry i exteriéry změnily pro potřeby filmu Jan Palach.Foto: Filmová kancelář Ústeckého kraje

Příběh studenta Jana Palacha, který se upálil 16. ledna 1969 na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, točil režisér Robert Sedláček v ústeckém domě kultury.

„Náš film zkoumá ideový vývoj Jana Palacha. Snaží se ukázat dobu a říct, proč jako mladík podstoupil nejvyšší oběť, tak bolestivou smrt,“ řekla produkční snímku Martina Stránská.

Objekt ústeckého domu kultury filmaři změnili v menzu pražské Filosofické fakulty UK, kterou Palach studoval.

NÁSTĚNKY, SRP, KLADIVO

„Hledali jsme zajímavý prostor menzy i v jiných městech Česka, ale jen Ústí odpovídalo té době svou monumentální architekturou. Doplnili jsme dobové jídelní stoly, židle, nástěnky, na fasádu přidali socialistické kladivo, srp a hvězdu,“ popsala Stránská.

Jiná místa filmaři v Ústí nevyužili, už v létě ale točili ve Velkých Žernosekách na Litoměřicku. Proslulý vinohrad změnili ve vinice slunné Francie, kde byl Palach koncem léta 1968 na brigádě. „Ten výlet ho výrazně ovlivnil,“ uvedla produkční.

Ústečan Ladislav Žižka, který se s Janem Palachem dobře znal, vysvětlil proč. „Po pěkném zážitku z Francie jel Jenda na brigádu do Ruska, které naše generace dlouho vnímala jako svého osvoboditele. Jan ale nemohl pochopit, proč se tam žije špatně, proč lidi špiclují. Do toho přijely ruské tanky, byla to pro něj velká deziluze,“ vzpomínal Žižka.

Filmový štáb točil i brigádu v Rusku, a to výpravně a velmi nákladně. „Postavili jsme mládežnický pracovní tábor, kterého se Palach účastnil,“ doplnila produkční filmu.

Autoři spolupracovali s Filmovou kanceláří Ústeckého kraje, která jim pomohla vytipovat vhodné lokace. „Pomohla nás propojit s vinaři ze Žernosek, nabídla i ústecký kulturní dům. Nejen že nabídla samotné lokace, ale propojila nás s městem a jeho orgány. Místní kancelář nám pomohla najít v Ústí i dobové židle,“ pochvalovala si Stránská.

POCHVALA PRO UJEP

S komparsem kancelář nepomáhala, filmaři využili agenturu. Studenty z ústecké Univerzity J. E. Purkyně, kteří ve filmu hrají, Stránská chválila: „Byli fantastičtí!“

Milovice coby Kazachstán, Ústí jako Praha, Žernoseky á la Francie. Ve filmu Jan Palach podle předlohy Evy Kantůrkové nás čeká ještě více překvapení. „Scény z Václaváku ze srpna 1968 vznikly v Pardubicích. Na skutečném Václavském náměstí už nejsou prostory, které by filmaři mohli bez problémů využít,“ konstatovala produkční.

Filmového Jana Palacha hraje Viktor Zavadil, jeho maminku Zuzana Bydžovská, která v Zubrnicích točila v roce 2011 drama Lidice.