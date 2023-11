/VIDEO/ Dokonalý Janek! V podobném duchu pěli ódy na Janka Ledeckého ti, kterým se známý zpěvák představil v pondělí v ústeckém Domě kultury. Jednašedesátiletý kytarista i skladatel s kapelou i dívkami vánočně bavil publikum v rámci celorepublikového turné.

Janek Ledecký zazpíval v Ústí nad Labem. V krajské metropoli tak zahájil vánoční turné. | Foto: Miroslav Solař

Těžko si kdo vzpomene, kdy naposledy zazpíval i hrál vlastní hity Janek Ledecký s partou v Ústí nad Labem. Tentokrát mířil na sever poslední listopadové pondělí v rámci republikové vánoční šňůry.

„Sliby se mají plnit o Vánocích i s Nosticovým kvartetem. Jsou to naši skvělí, osvědčení parťáci. Hrajeme spolu asi pětadvacet let a dál nás to dost baví i těší. Fajn je, že nám jsou během vánoční sezóny věrní a hrají báječně, jsou nám velkou oporou. A ještě lepší je, když se pro koncet obklopíme symfonickým orchestrem. Co lepšího si můžeme přát,“ tvrdil Janek Ledecký před show v Ústí nad Labem.

Hledají nový domov: Aktuální nabídka zvířat v ústeckém útulku k 28. listopadu

„Janek byl dnes dokonalý. Bavily nás jeho velké hity, pěkně udělaná scéna s výčepem i nočním barem a dvě zpěvačky skvělých hlasů,“ shodly se o přestávce velké Jankovy fanynky, ústecké kamarádky Hanka a Lenka. Na koncertě je překvapilo, že se po půllitru piva dostalo na každého, kdo si řekl, kdo o to požádal.

Zdroj: Miroslav Solař

Druhá půlka koncertu patřila vánočním hitům, během celého koncertu zazněly i dobře známé skladby jako Všichni dobří andělé, Na chvíli měj rád či Proklínám.

FOTO: Ústecká kapela UDG zahájila turné. Tradičně v Doubici na Děčínsku