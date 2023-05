/FOTO/ Z jedné strany vláček, z druhé strany zelený autobus, uprostřed kolona naleštěných aut. Zubrnický jarmark se zase povedl. V sobotu 6. května dostával každý návštěvník papírový náramek na zápěstí, někdo za stovku, někdo za sedmdesát.

Zubrnický jarmark. | Foto: Miroslav Vlach

Stánky se pyšnily lidovou tvořivostí, v provozu byly dvě hospody, krámek byl plný vzpomínek. „Dnešní děti to prostě nemohou pochopit. Místo ovoce křížaly, vážené máslo, mléko do bandasky, černý pendrek jako delikatesa. Fantastická je ta školička. Dřevěné lavice, kalamář, černá tabule s umyvadlem, kamna na uhlí. Po stěnách budovatelská hesla, návody, jak se má vzorný žák chovat. Něco podobného jsem také zažila,“ svěřovala se paní Lída z Teplic. Někdo nabízel keramiku, jiný klobásy, studentka Sabina projížďku na krásných bílých koních. „Studuji v Ústí nad Labem vysokou školu, baví mě chemie, od mládí miluji koně, tady mi dělají společnost hned dva. Jeden se jmenuje Pinďa, druhý Spratek. Jsou z Týniště a dětem se moc líbí westernová sedla,“ prozradila studentka.

Kousek dál najednou zazní známá hospodská píseň a několik pamětníků se hned přidává. Až z České Lípy přijelo Máňa trio. Jana, Kristián a Honza prozpěvují do zahrad, černý klobouk se plní tvrdou měnou, pochvalná gesta neberou konce.

Počasí se umoudřilo, odpoledne je v Zubrnicích krásně. Zástup lidí míří pěšinou ke starému mlýnu, děti počítají ostříhané vrby, seriózní pán předčítá skupince žen text na informační ceduli. „Dlouho jsem tu nebyl, musím uznat, změna je patrná na první pohled. Moc se mi líbí ta výstava loutek, přijeli jsme pozdě, pohádka už byla. Chtěl jsem mluvit s principálem, prý je to mladý pedagog. Jsem už několik let v důchodu, učil jsem v Litoměřicích češtinu,“ řekl vysoký vousáč a zamířil ke stánku se sýrem, kde vládne paní Mařenka. Dřevěný pult je plný voňavých pochutin. Copánky, klubíčka, kuličky, placky, tvarované hrudky a podobně. „Jezdíme pro sýry pravidelně na Slovensko, je to všechno čerstvé,“ řekla sympatická paní, která má na hlavě zvláštní bílý čepeček. „Možná, že to byla součást nějakého kroje, ale já se v tom moc nevyznám. Je to paličkovaná krajka. Koupila jsem ho na jedné akci ve Frýdlantu, byl pěkně drahý,“ dodala s úsměvem.

Někdo kupuje, někdo prodává, malé dívenky sedí u umělého ohniště a pozorují přírodu, tátové prohlížejí staré trámy, obdivují fortel našich předků. Kachlová kamna jedou na plný výkon, zájemců o teplé koláče bylo stále víc a víc. Zdobily se perníčky, vyráběl ruční papír, malovalo se na sklo, šily panenky. Zubrnický jarmark vyučoval.