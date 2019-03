Dobětice /FOTO/ - "Moc se všem omlouvám, byla jsem nemocná, ale na děti jsem stále myslela. Jsou mým motorem, legální drogou a pohlazením na duši," začala své jarní hrátky v Cukrárně U Jenčů drobná paní, která vede několik dětských kroužků všestranné šikovnosti.

"Každý předškolák by měl umět trochu zpívat, pohybovat se do rytmu, používat barevnou křídu, rozpoznat základní barvy a slušně pozdravit. Když se podepíše pětiletý kluk pod svůj výtvor, je to jeho sláva. Doba fandí odvážným," tvrdila Alena Hechterová. V útulné cukrárně na konečné v Doběticích bylo opravdu živo, děti se předváděly, rodičové žasli. Všichni se těšili na jaro, zelené trávníky a hřejivé slunce.