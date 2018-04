Jaro je tu. Po Velikonocích se výrazně oteplí, bude až 20 stupňů

Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur Strážný - detektiv na prodejní ploše. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 85 kč, mzda max. 105 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: Ústí nad Labem., Požadujeme: vyučení nebo základní vzdělání, čistý trestní rejstřík, zdravotní průkaz, časovou flexibilitu, poctivost, ochotu pracovat a učit se novým věcem, fyzickou zdatnost, odolnost vůči stresu, slušné vystupování, praxe v oboru výhodou, profesní průkaz "Strážný 68-008-E" výhodou., Nabízíme: mzdu 85 - 105,- Kč/hod., zajištění ubytování, příspěvek na cestovné v případě dojíždění, odměny za výsledky, pracovní poměr na dobu určitou, možná je i dohoda o provedení práce., Kontakt: telefonicky od 08:00 do 16:00 si sjednat osobní jednání.. Pracoviště: Jamoz dc s.r.o. - ul, Revoluční, č.p. 2732, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Oldřich Vlasák, +420 730 891 313.

Mechanici a opraváři nákladních automobilů Mechanik opravář silničních motorových vozidel - pro nákladní a užitková vozidla. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Přístavní č.p. 35, Ústí nad Labem., Požadujeme: Řidičský průkaz skupiny C,E výhodou, NJ a AJ výhodou, znalost autoelektriky výhodou., Nabízíme: mzdu 25 000 - 35 000,- Kč., stravenky, dovolenou navíc. , Hlásit se osobně PO - PÁ od 07:00 do 16:00 hod.. Pracoviště: S. & w. automobily s.r.o. - ústí nad labem, Přístavní, č.p. 35, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Aleš Tyburec, +420 737 216 564.

Obchodní referenti Obchodní referent/ka se znalostí NJ. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Smetanova č.p. 683, Chabařovice., Pracovní náplň:, Telefonické jednání se zákazníky, dopravci a zahraničními partnery (zejména v německém jazyce), Rozšiřování portfolia zákazníků/dodavatelů, Vedení obchodní administrativy a běžné kancelářské práce, Profil uchazeče:, Ukončené SŠ, příp. VŠ vzdělání (nejlépe obchodního/logistického/pedagogického směru) Pokročilá znalost německého jazyka min. na úrovni B2, Řidičský průkaz sk. B výhodou, Znalost práce na PC (MS Office, Internet), Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, časová flexibilita, Dobré organizační schopnosti, Schopnost pracovat v kolektivu (open space), Nabízíme:, Motivující finanční ohodnocení včetně cílených odměn a benefitů, sociální program, firemní akce, sick days, náborový příspěvek, jazykové kurzy aj., Systém trvalého vzdělávání, perspektivu profesního a osobního růstu, Stabilitu a zázemí společnosti, Místo výkonu práce Chabařovice, Zajímavou práci v profesionálním a přátelském kolektivu, Příjemné a moderní pracovní prostředí v sídle společnosti, Kontakt:, Mailem zaslat životopis, foto, reference na prace@zdemar.cz. Pracoviště: Zdemar spedition a.s., Smetanova, č.p. 683, 403 17 Chabařovice. Informace: Denisa Gaislerová, +420 725 215 533.

Montážní dělníci mechanických zařízení Montážní pracovnice/pracovník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 84 kč, mzda max. 109 kč. Volných pracovních míst: 9. Poznámka: Místo výkonu práce: Děčínská 1611/45, Ústí nad Labem-Střekov. , Náplň práce: jedná se o lehkou manuální práci - kompletace součástek pro automobilový průmysl., Požadujeme: dobrý zrak, pečlivost a manuální zručnost - jemná motorika, praxe výhodou, , Nabízíme: mzdu 84 - 109,- Kč/hod., příplatek za odpolední směnu 6,- Kč/hod., stravenky v hodnotě 90,- Kč. na den, měsíční výkonnostní bonus, roční bonus, vhodné pro absolventy i pro OZP. Pracovní doba R: od 06:00 do 14:00, O: od 14:00 do 22:00 hod., Hlásit se osobně PO-PÁ od 09:00 do 12:00 hod.. Pracoviště: Schneider & gemsa cz s.r.o., Děčínská, č.p. 1611, 400 03 Ústí nad Labem 3. Informace: Markéta Kubová, +420 475 530 447.