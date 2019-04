Na jaře, kdy je cena včelstev nejvyšší, roste počet jejich krádeží. Jde o škody v řádech až desítek tisíc korun. O svůj chov přišel nedávno i majitel pěti dřevěných úlů umístěných poblíž Hrobčic na Bílinsku.

Ztráta je pro něj o to větší, že mu zmizeli i samotní obyvatelé „domečku“ - tedy matka, dělnice a trubci. Policie doporučuje chránit úly třeba fotopastmi či GPS lokátory, což jsou zařízení, která můžou pomoci kriminalistům s dopadením zloděje.

Škodu při krádeži z Hrobčicka poškozený vyčíslil na více než 27 tisíc korun. Policie po zloději pátrá. „Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin krádeže,“ řekl policejní mluvčí Daniel Vítek.

Není to ojedinělý případ, kdy někdo na Teplicku okradl včelaře. V únoru před dvěma lety odcizil neznámý zloděj z lesa u Kladrub devět úlů se včelstvy, dva úly zmizely v roce 2015 u Měrunic a ke krádeži došlo i v roce 2012 na Nové Vsi, kde zloděj odnesl dokonce 16 úlů. Přes veškerou snahu policistů zůstaly tyto tři případy neobjasněné a pachatel unikl spravedlnosti.

„Úly jsou většinou na odlehlých místech mimo zástavbu. Někdy majitelé krádež zjistí až po čtrnácti dnech. Taková časová prodleva komplikuje zajištění důkazů a vyhledání případných svědků,“ podotkl Vítek.

Past může zloděje vyfotit

Policisté chovatelům radí, aby na místa, kde mají svá včelstva, umístili fotopasti, které mohou zaznamenat pohyb pachatelů a výrazně přispět k jejich následné identifikaci. „Od věci není ani GPS satelitní sledování. Lidé si ho dávají do aut a lze ho využít v úlech,“ dodal Vítek.

Pořízení jednoho takového GPS zařízení přijde na zhruba sedm tisíc korun. „Chovatel je přes mobil upozorněn na krádež (manipulaci) a zároveň je možné na dálku sledovat, kam je úl zloději odvážen. Baterie vydrží minimálně půl roku,“ vysvětlil Jakub Strnad z firmy GPS Dozor, která se specializuje na ochranu včelích úlů.

Cena klasického úlu se třemi nástavky se pohybuje od dvou do tří tisíc korun. „Cena včelstva včetně zásob a plástů je různá podle období. Nejdražší je v období květen až červenec, to stojí minimálně čtyři tisíce korun. Na jaře, když si někdo odnese vyzimované včelstvo i s úlem, jde o škodu minimálně šest tisíc korun, a to nepočítám ušlý medný výnos, který by včelstvo svému majiteli dalo,“ konstatovala předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová.

Počet včelstev

Počet včelstev vloni v Česku nepatrně klesl na 638 tisíc. Přesto jde o nejvyšší hodnotu od roku 1994, s výjimkou rekordního roku 2016. Podle Českého statistického úřadu se nejméně včelaří v Karlovarském a Ústeckém kraji, naopak nejvyšší hustota včelstev na kilometr čtvereční je ve Zlínském kraji.