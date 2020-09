Všechno vyčetl z internetu, rád by jednou své zkušenosti a poznatky předal vnukovi. Když začne vzpomínat na své mládí, tak musíte naslouchat dlouhé hodiny.

Říkal jste, že jste se narodil tady v Újezdu. Kde to bylo?

Tamhle naproti byla původně stará cihelna. Vlastnil ji můj děda, tam jsem se narodil. Osm pecí, komín byl vidět z dálky. Když v dubnu 1945 došlo k bombardování Ústí, komín to nevydržel, to byl vlastně konec cihelny. Dnes tam stojí nový dům. Potom jsme se přestěhovali kousek dál, tady bydleli rodiče a pět dětí. Dva bratři už nežijí, jednu sestru mám v Trmicích, druhá bydlí v Ostravě. Za námi byl kamenolom, těžil se tam do roku 1958 čedič. Panečku, to byly rány a toho prachu po každém odstřelu. Pozoroval jsem chlápky na lanech, jak se spouštěli z kopce, aby do vyvrtaných děr založili výbušninu. Později došlo na komorové odstřely, to se vždycky zachvěl celý dům. Byly tu tři statky, vinice nebyly žádnou raritou. Na čelní straně domu byl dřevěný rošt, víno sahalo až po střechu. Pamatuji si, jak jsme se sourozenci z oken ochutnávali sladké hrozny. Dům se musel opravit, došlo i na fasádu. Víno se muselo sundat. Bratr jednu hlavu vykopal a zasadil ji na zahradě. Já ji později přesadil k plotu. Nevím, co je to za odrůdu. Chvilku jsem se snažil něco vyčíst z historie obce, ale název vína jsem nezjistil.

Jak vás vůbec napadlo, založit si vlastní vinici?

Kolem domu byla velká zahrada, další pozemek jsem přikoupil. Už jsem říkal, že na čelní stěně domu bylo víno, chtěl jsem to zkusit i jinde. Zkušených vinařů v Ústí moc není, tak jsem začal od základů. Něco jsem vyčetl z knih, chodil jsem s kamarády na různé výstavy, ochutnávky, hlavním nositelem informací byl však internet. Na zahradě jsem si vyčlenil místo, kde je nejvíc slunce, připravil opěrnou stěnu, přihnojil řádky a objednal na Moravě šedesát sazenic, čtyři druhy vína. To bylo v roce 2014. Stejně jako fotografování je to koníček, ale beru ho vážně. Základem úspěchu jsou zdravé ruce, dobrá motyka a příznivé počasí. Koupil jsem si malý lis, refraktometr, pád demižonů, nějaké další pomůcky, lahve. Chemii nepoužívám, co si vyrobím, vypiji sám, nebo rozdám v kruhu rodinném. Baví mě to, určitě se nenudím. Letos mě nejvíc škod nadělaly vosy. Z internetu jsem vyčetl, že mají značný dolet, tak jsem musel zkoumat nejen zahradu, ale i okolí. Zlikvidoval jsem postupně 11 podzemních hnízd. Když jsem si myslel, že je klid, přiletěli ptáci. Musel jsem víno zabalit do síťoviny, vyrobit různé plašiče, snad to pomůže, úroda je letos solidní.

Používáte korkové špunty? Kdo vám dodává viněty?

Víno stáčím do lahví se závitem, mě to vyhovuje víc, jak špunty. Viněty jsem si vymyslel sám, především z vlastních fotek, nad obrázkem je nápis " Puchtova rodinná vinice."

