K tragickému požáru domku došlo v sobotu ráno v zahradní kolonii v Předlicích. Při ohledání požářiště nalezli záchranáři čtyři mrtvá těla. „Bydlel tam nastálo jeden pán, ale toho jsem po požáru viděl, takže ten to přežil,“ zamyslel se jeden ze sousedů, se kterým redaktor Deníku mluvil. Zároveň vzpomínal na to, že si občas na víkend bral vnoučata. „To by byla tragédie, raději si nebudeme připouštět, že by tam mohly být děti.“