Jeden bezdomovec ležel na zemi u zimáku, druhý přespával v cizím autě

Ostatní strojvedoucí Vlakvedoucí - vozmistr. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: Havířská č.p. 346/100, Všebořice, Ústí nad Labem., Popis pozice:, zabezpečování komplexních technických prohlídek železničních vozů ve vnitrostátním i mezinárodním provozu, označování vozů vozovými nálepkami a jejich odstraňování, provádění drobných oprav poškozených vozů a zkoušek brzd vlaků, zpracování komplexní dokumentace pro bezpečný a včasný odjezd vlaku, kontrola a zkoušení všech brzdových zařízení na vozech nových konstrukcí a na vozech zahraničních železnic, Požadujeme, praxi na pozici vozmistra, technickou zdatnost, vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost, samostatnost, flexibilitu, ŘP skupiny B, Nabízíme, práci v prostředí stabilní společnosti, možnost odborného a profesního růstu, zajímavé finanční ohodnocení, systém zaměstnaneckých výhod, Kontakt: na uvedený e-mail.. Pracoviště: Advanced world transport a.s. úl, Havířská, č.p. 346, 400 10 Ústí nad Labem 10. Informace: Luděk Vyplel, .

Výroba - Výroba Montážní dělník 84 Kč

Montážní dělníci mechanických zařízení Montážní pracovnice/pracovník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 84 kč, mzda max. 109 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Místo výkonu práce: Děčínská 1611/45, Ústí nad Labem-Střekov. , Náplň práce: jedná se o lehkou manuální práci - kompletace součástek pro automobilový průmysl., Požadujeme: dobrý zrak, pečlivost a manuální zručnost - jemná motorika, praxe výhodou, , Nabízíme: mzdu 84 - 109,- Kč/hod., příplatek za odpolední směnu 6,- Kč/hod., stravenky v hodnotě 90,- Kč. na den, měsíční výkonnostní bonus, roční bonus, vhodné pro absolventy i pro OZP. Pracovní doba R: od 06:00 do 14:00, O: od 14:00 do 22:00 hod., Hlásit se osobně PO-PÁ od 09:00 do 12:00 hod.. Pracoviště: Schneider & gemsa cz s.r.o., Děčínská, č.p. 1611, 400 03 Ústí nad Labem 3. Informace: Markéta Kubová, +420 475 530 447.