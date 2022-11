Další podrobnosti o projektu najdete na stránkách UJEP.

„O sérii přednášek byl opravdu enormní zájem, což nás velmi potěšilo. Všechny bloky byly plně obsazeny během dvou dnů,“ přibližuje PR manažerka fakulty Jitka Dvořáková.

FSE UJEP pro velký zájem ze stran středních škol připravuje několik dalších přednáškových termínů. „Kromě přiblížení studia na vysoké škole byla pro příchozí připravena prohlídka nejen fakulty, ale také celého kampusu UJEP,“ dodává Dvořáková.

V rámci jednotlivých bloků se přednášející zaměřili nejen na oblasti marketingu nebo ekonomie jako takové; na své si přišli i příznivci reklamy, investic nebo vědy.

Jaká byla témata přednášek:



· B2B vs B2C – co mají společného?

· Jak poznat fake news/dezinformace

· Umění přesvědčivě prezentovat

· Investice do nemovitostí, zlata a akcií jako cesta k bohatství

· Ekonomie všude kolem nás

· EU Values and Integration (AJ)

· Co jsou měkké dovednosti a jak jsou důležité pro náš život?

· Co to vlastně je věda? Ukázka vědecké práce i opravdu hrozného přístupu k ní

· Klamavá a neetická reklama

· Brand, Brand Image and Brand Management (AJ)