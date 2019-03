Mecenáši nebo ti, kteří se o něco zaslouží bez nároku na odměnu, mají díky Richardovi a Jitce Langerovým z Plzně svou cenu. Tou je Cena Ď, která si před lety našla své místo také v Ústeckém kraji.

„Poukazuje na to nejzákladnější v lidském životě, na poděkování,“ řekl Deníku vedoucí tohoto projektu pro Mostecko a člen Rotary klubu Most Petr Havlík s tím, že název ocenění vychází právě od obyčejného českého rčení: Tak ti ď, neboli Tak ti děkuji. „Je to jedno jediné písmeno, které ale vysvětluje hlavní myšlenku ceny,“ dodal.

Havlík také poznamenal, že hlavní trofej získá vždy jen jeden, ale vítězi v případě Ceny Ď jsou všichni nominovaní.

Cena, která spatřila světlo světa v roce 2001, se letos uděluje už podevatenácté. Má tři kola: městské, krajské a celostátní, jehož vyhlášení se odehraje na nové scéně Národního divadla v Praze. Jedná se o ryze českou cenu určenou mecenášům nebo dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v České republice.

„Hřeje to u srdce“

Městské kolo má už za sebou Litvínov. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v knihovně. „Samozřejmě zahřeje u srdce, když si někdo všimne toho, co děláte. Je to příjemné,“ svěřil se zakladatel a dlouholetý předseda spolku Severočeský letecký archiv Most Karel Otto Novák, který byl jedním z oceněných. Dalších pět mecenášů obdrželo ocenění za svou pomoc mosteckému hospicu. Hlavní městské ocenění patří Manfredu Hellmichovi za dlouholetou práci při obnově vlastivědného spolkového života na Litvínovsku. Křišťálovou kouli s vybroušeným písmenem Ď však osobně nepřevzal. „Manfreda jsme museli ze zdravotních důvodů omluvit,“ informoval Josef Pošta ze Spolku přátel historie Litvínovska, který Hellmicha nominoval. Všichni ocenění postoupili do krajského kola v Ústí i do celostátního kola v Praze.

V Ústeckém kraji se bude ocenění předávat 10. dubna a Farní charita Lovosice do něj nominovala Nadaci Terezy Maxové dětem s projektem Made by a Sami sobě. Dětský domov v Mašťově na Teplicku nominoval kromě Nadace Terezy Maxové také Nadaci Agrofert, ČSOB a společnost Tango Havlíčkův Brod. Stejnou společnost mají v nominaci i Domovy sociálních služeb v Háji u Duchcova a v Nové Vsi na Teplicku. Dětský domov v Litoměřicích chce takto poděkovat kromě Tanga také spolku Ano, Ano. Dětský domov a školní jídelna z Lipové u Šluknova zase navrhuje Martina Kučeru a Vojtěcha Pauknera za projekt Milý Ježíšku.

Celostátní kolo Ceny Ď proběhne 14. června. Facebooková stránka ocenění eviduje na 120 nominací.