Spor okolo volby nového ředitele a způsobu jeho volby ostatně hýbe ústeckou veřejností. Kvůli revokaci, tedy změně rozhodnutí městské rady ohledně výběru ředitele zoo, vznikla dokonce petice, kterou ke středečníu poledni podepsalo 613 lidí.

Koaliční jednání, které má krizi, jež vzešla z kontroverzně vnímané volby nového vedení ústecké zoo, vyřešit, začíná na ústeckém magistrátu dnes večer v sedm hodin, předběžně by měli politici skončit okolo deváté večer. „Dohodli jsme se, že do té doby nebudeme naše požadavky, ani nic, co s tím souvisí, komentovat,“ uvedla šéfka zastupitelského klubu PRO! Ústí Karolína Žákovská.

V kuloárech se ale prý hovoří o dvou hlavních požadavcích tohoto hnutí. Jednak o revokaci usnesení, které postavilo do čela zoo Ilonu Pšenkovou a její nahrazení původním vítězem výběrového řízení Petrem Fejkem.

Ten obvinění o zmanipulovaném výběrovém řízení odmítá. Prý vůbec nerozporuje právo městské rady rozhodnout si po svém. Zároveň kritizuje výroky ústeckého primátora o pokusech zmanipulovat výběrové řízení. „Stačilo mi poděkovat a šel bych. Ve výsledku tím totiž nasadil psí hlavu i nové ředitelce. Ještě ani nevzala v ředitelně za kliku a už je pro celé město a široké okolí kontroverzní postavou,“ poznamenal Petr Fejk na svém facebookovém profilu.

Pšenková nechce vývoj událostí nijak komentovat. „Nastalá situace škodí zoo jako organizaci, která teď momentálně víc než kdy předtím potřebuje podporu napříč politickým spektrem,“ řekla.

Druhý hlavní požadavek hnutí PRO! Ústí se týká personálních změn na pozicích ve vedení města. Vzhledem k tomu, že tím, kdo nechtěně spustil koaliční krizi, byl primátor Petr Nedvědický oznámením informace o možném zmanipulování výběrové komise právě ve Fejkův prospěch, lze předpokládat, že budou zástupci PRO! Ústí své setrvání v koalici podmiňovat jeho odstoupením z funkce. Pokud ne, tak získáním dalších křesel v městské radě, aby tím získali větší rozhodovací a politickou sílu. Ty lze získat buď jejich navýšením se souhlasem zastupitelů, nebo požadavkem na odvolání některého z radních. Ať už z ANO 2011, ODS, případně PZS.

Podobně, jako jeho partneři z PRO! Ústí, nechtěl večerní jednání komentovat ani ústecký primátor Nedvědický.

Autorem petice a členem petičního výboru je Ústečan Jakub Štráchal. Ten v textu formuloval výtky proti výběru a požaduje změnu. Podle něj a signatářů radní nerespektovali výsledky transparentního výběrového řízení. Z prezentace obou kandidátů na post ředitele zoo na zasedání zastupitelstva lze prý předpokládat, že větší podporu zastupitelů měl Petr Fejk. Stejně tak prý z debaty na internetu jasně vyplynulo, že má i podporu veřejnosti. „Ústecká zoo je dlouhodobě v neudržitelném stavu a již těží jen ze své minulosti, kdy Ústí nad Labem bylo bohaté město a mohlo ji hojně dotovat. Pokud do zoo nepřijde zkušený manažer, nelze úpadek zastavit,“ uvádí.

Mezi těmi, kdo ji podepsal, je i Ústečanka Olga Jarolímková. Ta podepsala, protože má ráda ústeckou zoo a chce, aby ji řídil člověk, který má podporu odborné veřejnosti, obyvatel Ústí a který vyhrál zcela legitimně výběrové řízení. „Chci, aby zoo opět rozkvetla a přestala být černou dírou, ve které mizí finance,“ dodala v diskusi ohledně petice.