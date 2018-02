Jezdili "pod parou". Na Ústecku mělo loni nehodu 47 pijáků

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník25 000 Kč

Odborní pracovníci hospodářské správy Technický pracovník. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Hrbovická 2, Chlumec u Ústí nad Labem., Náplň práce:, - evidence, správa a likvidace majetku, - uzavírání nájemních, kupních, darovacích smluv, - vyjadřování se ke stavebním řízením včetně uzavírání smluv a zřízení věcného břemene, práva stavby, , realizační smlouvy, - příprava stavebních řízení, - příprava podkladů pro jednání Dozorčí rady, Požadujeme:, - min. úplné středoškolské vzdělání, nejlépe technického směru , - doložitelná praxe v oblasti nakládání s majetkem , - orientace v příslušné legislativě (zákon o státním podniku, občanský zákoník, katastrální a stavební zákon), - řidičský průkaz skupiny "B", - schopnost reagovat na změny, - schopnost týmové práce, - samostatnost, iniciativa, aktivní přístup k řešené problematice, - schopnost studovat a vzdělávat se v oboru, - znalost práce s PC - Word, Excel, MISYS, Nabízíme:, - odpovídající mzdové podmínky, - perspektivní zaměstnání, - odborné vzdělávání, - nadstandartní zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvek na rekreaci dětí do 15 let věku, , příspěvek na rekreaci, příspěvek na penzijní připojištění, SICK DAYS, stravovací tikety), Termín nástupu: dle dohody, Pracovní poměr: na dobu určitou s možností prodloužení či změny na dobu neurčitou, Místo výkonu práce: Podnikové ředitelství Palivového kombinátu Ústí, s. p., Hrbovická 2, Chlumec, PSČ 403 39, V případě Vašeho zájmu stát se členem našeho týmu, zašlete nám do 8. 3. 2018 svůj životopis a motivační dopis na jednu z níže uvedených adres. Do předmětu či na obálku uveďte prosím "TECHNICKÝ PRACOVNÍK IV", Kontaktní adresa firmy - Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Oddělení lidských zdrojů, , Hrbovická 2, 403 39 Chlumec, Webová adresa firmy: www.pku.cz , Kontaktní údaje oddělení lidských zdojů:, E-mailová adresa: personalistika@pku.cz, Tel.: 475 672 007; 475 672 407, Vyhlašovatel se vyhrazuje právo výběrové řízení, i bez udání důvodu, kdykoliv zrušit., Zasláním životopisu zároveň poskytujete souhlas s nakládáním s osobními údaji a archivací dokumentu.. Pracoviště: Palivový kombinát ústí, státní podnik [1], Hrbovická, č.p. 2, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem. Informace: Jiří Čížek, +420 475 672 007,475 672 407.