Já tady pět let podnikám s paddleboardem, takže se mi to tady líbí. To že to nejde moc dopředu, to je věc druhá. Chybí mi tu hlavně záchody pro klienty. Každý teď srovnává jezero Most a Miladu a máme se co učit.

Jakub ProkopZdroj: Karolína HeptnerováJakub Prokop

37 let, Praha



Líbí se mi, jak je to na Miladě přírodní. Je to velké jezero a ještě je tu klid, žádné stánky a není tu vyloženě turistický shon.















Forbína ŠtěpanovskáZdroj: Karolína HeptnerováForbína Štěpanovská

37 let, Praha

Líbí se mi zdejší příroda. Chybí mi tu normální slušné záchody a sprchy. Ty kadibudky jsou sice dobré, ale i tak bych uvítala slušnější WC.

Matěj RichtrZdroj: Karolína HeptnerováMatěj Richtr

22 let, Ústí nad Labem



Když Miladu porovnám s jezerem Most, tak to nedopadne dobře. Přitom obě mají stejné majitele. V Mostě je to úplně jinak postavené, jsou tam pláže, slunečníky a akce, které tady Palivový kombinát Ústí zakazuje a nic tu není. Nevím proč to tak je.







Tereza RovinskáZdroj: Karolína HeptnerováTereza Rovinská

21 let, Ústí nad Labem

Nelíbí se mi tady, chybí tu veškeré zázemí. Nic tu není.

Šárka HetzendorfováZdroj: Karolína HeptnerováŠárka Hetzendorfová

20 let, Ústí nad Labem



Vadí mi, že odstranili i ty věci na cvičení. Jezero Most se mi líbí mnohem víc. A mrzí mě, že se zde dříve pořádaly akce a teď už tady není nic.















Filip ŠrlejZdroj: Karolína HeptnerováFilip Štrejl

24 let, Chabařovice

Nelíbí se mi tu. Ty kadibudky jsou hrozné. Už to tady nějaký čas funguje a oni nejsou schopní pořídit normální záchody. Co jsem slyšel, tak hodnocení jezera v Mostě je mnohem lepší.

PetrZdroj: Karolína HeptnerováPetr

34 let, Litoměřice



Není to nic moc. Vadí mi, že tu není žádný stánek, že se tu nedá nic koupit. Je tu stále stavební uzávěra, protože ložiska uhlí ještě stát neodepsal. Proto tu nic není.













Veronika DočekalováZdroj: Karolína HeptnerováVeronika Dočekalová

32 let, Ústí nad Labem

Líbí se mi tady, protože je to takové divoké. Že tu není zázemí je právě fajn.

Daniel NepomucenaZdroj: Karolína HeptnerováDaniel Nepomucena

33 let, Ústí nad Labem



Chybí mi tady stromy, možnost stínu, kde bychom se mohli schovat. Ze zábavy mi tu však nic neschází.