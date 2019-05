Víla Milada v sobotu 18. května znovu převezme vládu nad stejnojmenným jezerem v blízkosti Ústí nad Labem, jehož zbytková jáma po hnědouhelném lomu se začala napouštět před 18 lety jako první projekt svého druhu v zemi. Zahájení další sezony se tak stane narozeninovou oslavou, které se nejen dospělí recesisté, ale zejména děti mohou zúčastnit v kostýmu víly či vodníka.

Vše vypukne ve 13 hodin a čas prožít rodinné odpoledne na jezeře Milada mají návštěvníci ze širokého okolí až do 17 hodin. Speciálním hostem bude na autogramiádě známý diskař Tomáš Staněk. „Milovníci saní se mohou podívat na tradiční závody O pohár PKÚ, kterého se zúčastní registrovaní závodníci od sedmi do devatenácti let. Rodiče i děti mohou absolvovat Cestu válečníka se střelbou na cíl z airsoftových zbraní. Na dětské návštěvníky pak čeká navíc zdravá ovocná svačinka,“ nabídla část programu Hana Volfová z pořádajícího Palivového kombinátu Ústí (PKÚ).

Celé odpoledne bude návštěvníky bavit Divadlo V Pytli, své praktické dovednosti předvedou báňští i vodní záchranáři. Vše doplní tradiční grilovací soutěž Milada Burger.

Pro návštěvníky je zajištěna kyvadlová doprava z centra Ústí nad Labem a dopravu v místě konání akce zajistí výletní vláček pro cestu z parkoviště 5. května k hlavní pláži a nazpět.

Nafukovací hračky i paddleboardy

Kateřina Kulhánková, tajemnice Dobrovolného spolku obcí Milada, doplnila, že poskytovatelé služeb budou mít pro návštěvníky oblíbené rekreační lokality připravené kromě občerstvení i další možnosti vyžití. „Jde o prodej různých nafukovacích hraček do vody, lehátek a kruhů či zapůjčení sportovních potřeb, jako jsou paddleboardy, kiteboardy, nafukovací kánoe, koloběžky, badminton, pétanque a potřeby pro šnorchlování. Jiný z poskytovatelů se zaměřil na sportovní aktivity dětí s vodním koutkem, který nabízí vodní trampolíny, skluzavky s bazénkem, skluzavky do vody a vodní katapult,“ upřesnila Kateřina Kulhánková.

Milada je se svými 252 hektary jen o málo menší než Máchovo jezero. Maximální hloubka dosahuje bezmála 25 metrů, objem vody přesahuje 35 milionů kubíků.

Napouštění jezera začalo roku 2001, dokončeno bylo v roce 2010 a veřejnosti zpřístupněno v roce 2015. V roce 2006 vznikl Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada, jehož členy jsou Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice, Řehlovice a Modlany a který se snaží přispět k oživení této části krajiny po těžbě uhlí. Během následujících dvou let se Milada dočká investic za 200 milionů korun, které zpříjemní pobyt rekreantům.

Jak připomněl ředitel PKÚ Petr Lenc, při plánování toho, co v okolí Milady bude, je nutné stále vnímat skutečnost, že pod zemí je stále uhlí. Josef Kusebauch, starosta Chabařovic, do jejichž katastru část Milady rovněž spadá, by pak jezero rozdělil na východní část pro rekreaci a západní by zanechal přírodě a místním obyvatelům.