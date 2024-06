Na nezpevněnou část stezky redakci Ústeckého deníku upozornili čtenáři. Úsek se nachází mezi Roudníky a trmickou pláží a jde o místo, kde zhruba před dvěma lety vznikly v asfaltu výrazné trhliny. Dělníci asfalt sejmuli, trhliny opravili, ale od té doby se zde jezdí po hlíně, kamenech a škváře. Co zde hravě překonají cyklisté i běžci, to je pro bruslaře neřešitelným úkolem, na bruslích se po zmíněném úseku jet zkrátka nedá.

„Ono se řekne, že je to jen kousek, ale musíte brusle sundat a jít pěšky, což hodně lidí prostě štve, není to nic příjemného. Bruslařů tu je stále hodně a nemusel by takový problém vůbec být, vždyť se to dá vyasfaltovat za víkend,“ postěžoval si v pondělí na cyklostezce jeden z bruslařů, který kolem Milady dle svých slov krouží několikrát týdně.

„S ostatními bruslaři si povídám, řada z nich už sem jezdit přestala. Kvůli pár nezpevněným metrům jezdí jinam,“ dodal před reportérem Ústeckého deníku s tím, že je v místě také zvýšené riziko zranění, což bruslaře rovněž odrazuje. „Tohle je prostě špatně, nikdo s tím nic nedělá,“ rýpl si muž do státního podniku Diamo, který má jezero ve správě.

Redakce ohledně problematického místa podnik oslovila, na dotaz ohledně opravy cyklostezky společnost Diamo ale neodpověděla. Zda tedy bude zmíněná část cyklostezky v blízké budoucnosti opravena, je tak velkou neznámou.

Mluvčí společnosti Hana Volfová v nedávném rozhovoru pro Ústecký deník prozradila, že Diamo už nebude do dalšího rozvoje území investovat. „V současnosti je naší úlohou především vytvářet podmínky pro jiné investory,“ řekla.

Navzdory potížím s cyklostezkou a opakující se kritice na špatnou infrastrukturu se ale Milada v posledních týdnech probudila k letnímu životu. Sezonu naplno odstartovalo nedělní Otvírání jezera Milada, u jezera bylo živo až do pozdních večerních hodin.

I během všedních dnů je nyní k dispozici na několika místech občerstvení, nechybí půjčovna šlapadel či paddleboardů. Stánek na hlavní pláži má otevřeno každý den od 10.00 a třeba za velké pivo tu zaplatíte 45 až 60 korun. Občerstvit se lze například i na pláži Trmice.

Ústecký dopravní podnik i letos vypraví k jezeru speciální spoj. Jezdit začne od pátku 28. června a bude zdarma.