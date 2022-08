Až deset let tak může trvat, než státní podnik DIAMO vypíše první soutěže na dlouhodobější soukromé investice v území. Do té doby, snad už příští rok, chce dát šanci menším živnostníkům, aby provozovali služby v kontejnerech. Ty by ale měly být vkusnější než dosavadní provizoria.

Lidé se s detaily seznámili v úterý 16. srpna navečer v ústeckém Inovačním centru Ústeckého kraje a zároveň měli možnost je hned komentovat. Výňatky z připravované koncepční studie a designmanuálu jim ukázali architekti ze stockholmského studia Mandaworks, kteří už dříve vyhráli soutěž na podobu okolí Milady. K jejich návrhu získali stovky podnětů a připomínek, které až do této doby vyhodnocovali a zapracovávali.

Běžní lidé, odborníci i zástupci obcí nejčastěji připomínkovali plány Švédů v oblastech dopravy, bezpečnosti, zázemí pro sport a rekreaci, tras či nové výstavby. Během podzimu architekti vyhodnotí i poslední podněty. „Tak aby koncem roku či začátkem toho příštího vznikla finální verze,“ nastínil český architekt Cyril Pavlů, který v Mandaworks pracuje.

Nejintenzivnější prostor pro rekreaci s plážemi navrhují ve stockholmském studiu na stávající hlavní pláži a od Hrbovic. Nově navrhli kruhový objezd a lepší napojení na exit dálnice D8, která vede kousek od Milady. Zahustili také síť zpevněných i nezpevněných cest pro pěší kolem jezera. Do plánu nakreslili řadu míst pro kempy, ubytovací zařízení a sportoviště včetně kryté haly. Kdy tu ale všechno skutečně vyroste, je zatím s velkým otazníkem.

Nejdřív odepsat zásoby uhlí

Převážná část území kolem Milady nyní patří státu, většinu z něj aktuálně obhospodařuje DIAMO, bývalý Palivový kombinát Ústí. Státní správa ale faktický rozvoj okolí jezera realizovat nebude. „Stát opravdu nebude investorem tak velkolepých plánů,“ potvrdil náměstek chlumeckého závodu DIAMO Petr Kubiš. Ale s tím, že stát vytvoří podmínky pro investice obcí a soukromníků. Rozprodávání pozemků však není na pořadu dne. Podnik hodlá na území zřizovat jen právo stavby a vyhlašovat soutěže svázané naplněním podmínek právě té koncepční studie, kterou Mandaworks finišují.

Ale i k tomu je ještě daleká cesta. Nejdřív totiž musí aktéři procesu vyřešit rozpor švédského návrhu se stávající územně plánovací dokumentací, kterou dříve k Miladě vypracoval krajský úřad. To by podle Kubiše mohlo trvat tři až pět let. Jsou ale i další překážky jako především nutnost odpisu zásob uhlí. „Zatím máme negativní stanovisko od orgánů báňské správy a ministerstva životního prostředí,“ řekl Kubiš. Očekává ale, že veřejný zájem na rozvoji rekreace převáží nad zájmem ochránit ložiska.

Až v horizontu osm a deset let by se měli dočkat prvních soutěží ti, kdo by chtěli u Milady stavět restaurace, ubytovací kapacity jako penziony, kempy a další objekty služeb. V DIAMu si nejspíš uvědomují, že takový běh na dlouhou trať řadu lidí neuspokojí. Počítají tedy s provizoriem, s takzvaným kontejnerovým řešením. Přípojky elektřiny, vody a kanalizace i první vlaštovky podobných dočasných staveb už ostatně u Milady jsou. Ale každá je jiná, a to je v rozporu s plány Mandaworks, kteří by chtěli u jezera držet určitý design.

To může představovat problém pro stávající i potenciální živnostníky, působící na jezeře. Jsou totiž vybíráni každoročně v soutěži, nemůžou tedy investovat do náročnějšího řešení. Právě to ale hodlá DIAMO změnit. „Chceme v příští výzvě, doufám příští rok, nabídnout víceleté nájemní smlouvy, aby mohli zainvestovat do velkorysejšího řešení, založeného na kontejneru, který bude designově upraven podle návrhu Mandaworks,“ uvedl Kubiš. To by podle něj mohlo vyplnit nejspíš až desetileté období, kdy u Milady nebudou moct vznikat trvalejší stavby.