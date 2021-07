U jezera odpočívadlo a vyhlídková věž, přímo ve vodě plovoucí molo i objekt připomínající jednu ze zaniklých vesnic. Jednoduchý design, nenápadná nápaditost, pocit lehkosti z převažujícího dřevěného materiálu. Také tím zaujali Švédové porotce soutěže o budoucí podobu Milady a jejího okolí.

Popsané prvky jsou ale jen třešničky na dortu z komplexní vize tvůrců ze země, kde vznikla IKEA. Mysleli i na dopravní uzly nebo na přírodu. Své originální nápady by z papíru měli v budoucích letech otisknout do krajiny ruku v ruce s Palivovým kombinátem Ústí (PKÚ). Právě ten má na starosti rekultivaci soutěžené části severočeské krajiny mezi Ústím a Teplicemi.

Jde o oblast s pohnutou minulostí. Dříve tu byly vesnice, jež zanikly kvůli těžbě uhlí. Po jejím útlumu chabařovický lom napustili vodou a už teď se do nově vzniklého obřího jezera chodí koupat lidé z okolí. Současný vzhled Milady je ale méně než polotovar. Přáním zdejších klíčových hráčů je mít z Milady magnet, který do Ústeckého kraje přitáhne i turisty zdaleka, podobně jako německá Lužická jezera. Právě proto uspořádali soutěž.

Soutěž vyhrál švédský ateliér Mandaworks, který na projektu spolupracoval i s českými odborníky. Ostatně Češi jsou podle webu studia i v jeho základním stockholmském týmu. „Hledali jsme Miladu, která vznikne z toho, co se na ní už několik let děje. Ta krajina je už živá, snažíme se zajistit do budoucna, aby byla živá ještě víc a aby taková zůstala,“ vysvětloval zástupce ateliéru Martin Arfalk na úterní ceremonii v ústeckém muzeu s tím, že mysleli hlavně na rozvoj nových ekosystémů v jezeře i okolo něj. Švédové dál chtějí, aby byla Milada lehce přístupná a aby na ní byly různorodé typy břehů. Snažili se také o celistvý, nový vizuální jazyk, když navrhli do krajiny nové objekty. Inspirovali se přitom historickými formami této oblasti, třeba těžebními věžemi.

Švédové získali rozhodnutím poroty právo jednat se státním podnikem o následných zakázkách. „Zásadní bude dopracování soutěžního návrhu do koncepční studie, která nastaví rámec pro další rozvoj celého území,“ upřesnila mluvčí PKÚ Hana Volfová s tím, že studie bude tvořena společně se zapojením zástupců okolních měst a obcí i veřejnosti.

Porotci o vítězství Mandaworks rozhodli jednomyslně. „Přesvědčila je promyšlená a srozumitelná celková koncepce, respektující nově se vytvářející krajinu jezera, a jasně a logicky navržená území pro zástavbu navazující na okolní sídla a stávající vstupy,“ shrnula Volfová.

V Ústí byli v úterý přítomni také zástupci těch studií, která porota ocenila druhým a třetím místem. Designeři obstáli v konkurenci dalších šesti ateliérů, které komisaři předvybrali do druhého kola z celkem patnácti zaslaných návrhů. Bronz patří německému projektu z pera Rehwaldt Landscape Architects. S ním spolupracovala také Markéta Hendrychová, která se na České zemědělské univerzitě věnuje rekultivacím. „Chtěli jsme vyřešit roztříštěnost území. Ztrátu spojení v podobě železnice i ztrátu spojitosti území jako půdy. I ztrátu historického a kulturního kontextu,“ řekli zástupci studia, které na Miladě navrhovalo jednu klidnější zónu a druhou kolem už existující hlavní pláže víc k aktivnějšímu vyžití. Stříbro si ze soutěže odneslo české konsorcium firem 4ct a Civitas. Zatopené Vyklice měl v jejich návrhu připomínat umělý ostrov.

Soutěž o Miladu vyhráli světáci. Ale i u nás už mají zářez



Mandaworks je mezinárodní designové studio působící v oblasti krajinné architektury, městského designu a strategického plánování. Hlavní kancelář, která byla založena v roce 2009, je ve švédském Stockholmu. Od té doby se studio rozrostlo o pobočky v Kanadě a Číně. V uplynulém roce získalo vítězství v několika soutěžích po celém světě. Ateliér se může prezentovat například projekty právě probíhající revitalizace hlavní městské třídy Avenue McGill v Montrealu v Kanadě, návrhem urbanistického a regulačního plánu významného území Kolkajen v centru švédského Stockholmu či návrhem masterplanu pro novou čtvrť ve finském Tampere o rozloze 246 hektarů s důrazem na industriální historii země, nové technologie a cirkulární ekonomiku. V roce 2018 získalo studio druhou cenu v soutěži na návrh revitalizace Vítězného náměstí v Praze. Podrobné informace o soutěži o Miladu a návrhy Mandaworks i dalších ateliérů najdete na www.vizemilada.cz, odteď je vystavují také v ústeckém muzeu.