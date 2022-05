Informaci o zákazu potvrdila ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková. „Pokud má být někde prodejní stánek na stálo, musí mít přípojku pitné vody. Tu neměl žádný ze stánků. Palivový kombinát Ústí (PKÚ) od nás dostal v minulých letech výjimku s tím, že přípojky musí co nejdříve vybudovat. To se nestalo. Protože všude jinde už žádnou podobnou výjimku nemají, tak pro letošek jsme výjimky nedali ani na Miladě,“ konstatovala.

Slovan zná nové trenéry, na led by se měl vrátit Jaroslav Roubík

Jeden ze stánkařů Michal Pretl to už s Miladou vzdal a odstěhoval se raději na koupaliště do ústecké Brné. „Teď jsem dokonce dostal informaci, že stánkaři, kteří letos chtějí otevřít, si mohou přípojku provizorně vykopat. Letos to prý kombinát dělat nebude,“ sdělil. „Přitom jsem platil kolem sedmnácti tisíc korun měsíční nájem a byli tam i takoví, co platili pětadvacet,“ dodal s tím, že loni u Milady otevřelo osm stánků.

Podobně se vyjádřil i další stánkař, který si přál zůstat v anonymitě z obav, aby kvůli kritice nepřišel o svou smlouvu. „To nemluvím o tom, jak tam kolikrát dokážou v létě obtěžovat davy nepřizpůsobivých. To nevíte, jestli hlídat přítelkyni, aby ji neosahávali, peněženku anebo hračky dětem. Vždycky to začne ve chvíli, jak se na Miladu rozjede bezplatná linka MHD. Většina z nich si ani nic nekoupí a obsadí stolky a židle. Je jich sice pár slušných, ale většina se chovat neumí,“ zlobil se.

První akce na Miladě: Střelba z plynové pistole, zásah policie, záchranka

Mluvčí PKÚ Hana Volfová, nebo přesněji státního podniku Diamo, jehož se mezitím PKÚ stal součástí, uvedla, že ohledně stánků v letošní sezóně je to tak, že to, zda budou u jezera provozovány nebo ne, záleží plně na stánkařích samotných, kteří musí splnit hygienické požadavky pro jejich provozování. „Tyto podmínky stánkaři znají. Diamo je pouze pronajímatelem ploch. Páteřní struktura inženýrských sítí je hotová, přípojky začneme budovat po skončení turistické sezóny, aby stavební práce nerušily a neomezovaly návštěvníky jezera,“ přiblížila. Půjčovny sportovního vybavení podle ní otevřou každým dnem.

Města a obce sdružená v Dobrovolném svazku obcí Jezero Milada kvůli zákazu dvakrát nadšené nejsou. „Zrovna jsme souhlasili se stavbou parkoviště na Miladě, které tam zoufale schází. Znovu tam začne jezdit z Ústí bezplatný autobusový spoj. Bohužel to není náš majetek. Takže tohle je dost nepříjemná komplikace,“ dodal náměstek primátora Ústí Pavel Tošovský.

V minulosti většina projektů na Miladě padala s chráněným ložiskem uhlí. Na březích jezera měla například vzniknout vilová či domkařská kolonie, která měla dostat nostalgické jméno na paměť jedné z obcí, zaniklých kvůli těžbě uhlí, Vyklice. Ložisko je zde dodnes, ministerstvo životního prostředí před dvěma lety pouze řešilo redukci ložiska tam, kde vznikaly inženýrské sítě.

Lépe vybavené jezero Most



U jezera MostZdroj: Deník/Martin VokurkaVětší jezero Most, které také vzniklo zatopením bývalého uhelného velkolomu, se otevřelo o pět let později než Milada. U hlavní pláže s velkým parkovištěm je několik staveb – dvě občerstvení se zastřešenou terasou, bezbariérové toalety, dětské hřiště a odpočívadlo s dobíjecí stanicí na elektrokola. Letos přibude další přízemní budova s občerstvením a v dalších letech kemp s recepcí, restaurací, multifunkčním sálem a chatkami či mobilními domy.Rozvoj rekreačního jezera Most řeší společně jeho vlastník státní podnik Diamo a iniciativní město Most, na jehož katastru jezero leží.



Letos město hodlá investovat do vylepšení zázemí 10 milionů korun. Jezero, kam vede z města osvětlená cesta, patří do městské části Starý Most a zajíždí k němu autobus MHD. Od obytné zástavby je to k pláži jeden kilometr. Vybudování základní infrastruktury ještě před otevřením jezera Most pro veřejnost v září 2020, včetně komunikací a nového mostu přes řeku Bílina, bylo součástí rekultivační projektu hrazeného státem. Výstavba prvního občerstvení v režii města se stihla do první letní sezony v roce 2021. Díky příznivé poloze a atraktivnímu prostředí bude letos v srpnu u jezera multižánrový festival The Most Fest pro 17 tisíc lidí z celé ČR.



Město Most, které vidí v jezeru velký rozvojový potenciál, ještě během rekultivace začalo usilovat o bezplatný převod území do svého majetku. K dohodě se státem zatím nedošlo.