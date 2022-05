V úterý 17. května dopoledne toto nevěděla ani krajská hygienická stanice, na jejímž dobrozdání nejvíce záleží. Všechny zároveň zajímá, jak bude opatření, jež má otevření umožnit, vlastně vypadat: bude tam zase motorová elektrocentrála, přenosné záchody a barel s vodou jako vždycky? To prý nikoli. Stánkaři totiž mají přípojky, které umožní normální provoz, nakonec dostat. Ne ale všichni.

Ředitel Palivového kombinátu Ústí (PKÚ), státního podniku, který má Miladu ve správě, řešení představil na zasedání ústeckého zastupitelstva. Právě Ústí totiž na otevření stánků nejvíc tlačilo. Ústecká zastupitelka a poslankyně Eva Fialová kvůli tomu dokonce interpelovala ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu. Letos totiž měly být na Miladě vybudovány přípojky k inženýrským sítím, potřebné pro fungování stánků. „Bohužel jsme nemohli nic budovat, dokud jsme byli v rozpočtovém provizoriu,“ řekl ředitel PKÚ Walter Fiedler.

Nejhorší jsou kadibudky, stěžují si návštěvníci Milady. Chybí jim také akce

Tím vysvětloval, proč přípojky k vodovodu a kanalizaci ještě nejsou hotové, ačkoli tomu nic nebrání. Budovat prý je budou až na podzim po sezoně, aby se dělníci a stavební stroje nepletli návštěvníkům.Informaci o přípojkách poté rozvedla mluvčí PKÚ Hana Volfová. Podle ní je nejprve třeba říct, že PKÚ jakožto pronajímateli ploch v okolí jezera nebyla nikdy žádná výjimka od hygieniků vydána. „Je zcela v povinnosti provozovatelů stánků s občerstvením zajistit si provoz dle platných zákonů. Po opakovaných jednáních s provozovateli občerstvení na Miladě jsme dojednali dvě varianty provozů,“ uvedla.

Část stánků s občerstvením tam, kde to umožňuje současné umístění inženýrských sítí, bude nakonec připojena. Napojení provede ve spolupráci s provozovateli občerstvení PKÚ. „Druhá část stánků s občerstvením, kde není takové napojení možné, bude provozována provizorně jako mobilní přechodný stánek,“ řekla Volfová.

Poté, co se rozšířila zpráva, že stánky letos u Milady neotevřou, vyjednalo město Ústí podle slov svého vedení změnu. Jejich otevření je totiž pro města a obce v Dobrovolném svazku obcí Milada velmi důležité. Ústí nad Labem sem například zavedlo rekreační linku MHD s jízdným zdarma. Na zajištění vyčlenilo 490 tisíc korun. „Autobus bude jezdit od 21. května do 30. září o víkendech a svátcích, v době letních prázdnin navíc i v pátek, a to deset jízd tam a deset zpět. Trasa bude stejná jako loni, tedy od zastávky Divadlo na pláž Trmice, poté na hlavní pláž a zpět k divadlu,“ upřesnila městská mluvčí Romana Macová.

Zvrat! Stánky s občerstvením u jezera Milada budou. Ještě jsou volná dvě místa

Na hlavní pláži bude obsazeno pět stánkových pozic, z toho budou tři stánky s občerstvením a dva se sportovním vybavením. Na trmické pláži bude jedno občerstvení. Pláž Roudníky nabídne smíšený stánek, tedy s občerstvením i sportovním vybavením. V lokalitě 5. květen bude jeden stánek s občerstvením. „Slíbili nám to. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat v praxi,“ krčil rameny jeden ze stánkařů, ale jméno si nepřál zveřejnit, prý chce mít přes sezonu klid na práci a nechce se zbytečně přít s PKÚ, které mu prostor pronajímá.

Hygiena o ničem neví

O náhradním technickém řešení ovšem zatím nikdo nemluvil s hlavním hráčem, totiž tím, který nevydal stánkům s občerstvením povolení k provozu kvůli tomu, že tam například chyběla tekoucí voda. Tedy s Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem. „To zase přivezou toiky a barely s vodou? Nové technické řešení s námi tedy zatím neprobírali, neinformovali nás. Bylo by vhodné, kdyby to s naším odborem hygieny veřejné výživy alespoň konzultovali,“ připomněla šéfka krajských hygieniků Lenka Šimůnková.

Řada návštěvníků srovnává Miladu s mosteckým jezerem. Třeba Filip Štrejl z Chabařovic. „Nelíbí se mi tu. Ty kadibudky jsou hrozné. Už to tady nějaký čas funguje a oni nejsou schopni pořídit normální záchody. Co jsem slyšel, tak hodnocení jezera Most je mnohem lepší,“ dodal.