Speciální spoj od ústeckého divadla na Miladu si lidé chválí, v sobotu 24. července v 8.50 byl červený autobus plný. V deset dopoledne byla obě parkoviště u jezera obsazená, naleštěná auta trpěla pod paprsky zlatého slunce, u vody bylo živo.

Milada nabízí sportovní vyžití, odpočinek a krásné louky v okolí | Foto: Miroslav Vlach

Televizní rosnička tentokrát bodovala, teploměr ukazoval třicítku. U stavidla cvičili tři potápěči, kousek dál pózoval v rákosí nádherný pes. "Původ má v Turecku, my ho ale máme z Tisé. Je to anatolský pastevecký pes. Sílu má ohromnou, cizím lidem nahání hrůzu, ale je to dobrák. Letos mu bude devět let, váží sedmdesát kilo, v kohoutku měří 82 cm," svěřila se dáma, která jej doprovázela.