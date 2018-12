Krušné hory - Napilno teď mají v Ježíškově poště. Musí tu orazítkovat tisíce listů.

V srdci Krušných hor sněhový kabát zahaluje město Boží Dar. Přestože počet obyvatel tady nepřevyšuje tři stovky, kvůli zimním radovánkám a až pohádkové atmosféře jím ročně projdou tisíce lidí. Vedle sjezdovek na nedalekém Klínovci se jich s blížícími Vánoci velká část vydává rovněž do zdejšího infocentra na poštu. Už 25 let tady totiž funguje unikátní Ježíškova pošta.

Po celý rok mohou děti i dospělí vkládat do speciální schránky vánoční přání. Právě v posledním měsíci roku je místní pracovníci oštemplují vánočním razítkem a rozešlou adresátům. „Zájemci o ježíškovské razítko mohou pohledy a dopisy s nalepenou známkou, nadepsanou adresou a pozdravem, vložit také do obálky a zaslat přímo na Boží Dar. Tam obálku otevřou, vložené zásilky orazí a přijmou je do přepravy. Adresáti pak obdrží vánoční pohled i s razítkem,“ vysvětlil specialista pro komunikaci České pošty Ivo Vysoudil.



V loňském roce rozeslal Ježíšek z Božího Daru 73 493 kusů dopisů a pohlednic o celkové hmotnosti 332,8 kg.

DENNĚ 3500 POHLEDŮ

O chod Ježíškovy pošty se starají v místním infocentru jeho referenti Alena Formáčková, Hana Kadlecová a Marek Smitka. „K dnešku máme k orazítkování připravených zhruba 140 kilogramů vánoční pošty, denně nám tak v tomto období projde rukama asi 3500 dopisů a pohlednic,“ zmiňuje Smitka. Dopisy jsou adresované nejen do Česka, ale také na Slovensko, do Německa, Ruska, Číny, Japonska, USA či na Nový Zéland. Razítkování trvá od 1. až do 23. prosince.

ODNÁŠÍ TO RUCE

Referentka Hana Kadlecová si už na ruku musela nasadit speciální obinadlo. „Na razítkování bylo nejhorší, že se mi dělaly mozoly. Takhle tomu alespoň z části zabráním, i když kvůli držení razítka mě stejně bolí palec,“ usmívá se Hana a vítá v infocentru dopolední klienty.



Jsou to manželé Miroslava a Josef Musílek z Hroznětína u Karlových Varů, pro které je cesta na Boží Dar každoročním rituálem. „Donesli jsme sem spoustu pohlednic všemožných známých i psaní od nás pro naše příbuzné. Máme tu například psaní od přátel z Prahy, které mají děti v Austrálii, ale také pohlednice mířící do USA. Už je to taková tradice, všichni známí to od nás očekávají, takže je nemůžeme zklamat,“ líčí Josef Musílek.

Mezi tisícovkami dopisů posílaných z Božího Daru převažují ty dětské s přáním Ježíškovi. Mezi nejžádanějšími dárky pro holčičky jsou panenky, dětské kuchyňky, populární postavičky či plyšáci. Chlapci zase dávají přednost modelům technických strojů, stavebnicím, autodráhám nebo autům na dálkové ovládání.

„Dětská srdce naštěstí neprahnou jen po movitých věcech, ale přejí si také zdraví, štěstí a lásku pro sebe i svou rodinu,“ dodává Alena Formáčková.



Vedle Ježíškovy pošty je možné se na Božím Daru vydat na Ježíškovu cestu. Jde o malý okruh v rozsahu 5,6 kilometru nebo velký okruh s délkou 12,9 kilometru. Stačí si v infocentru koupit za 30 korun zápisník a vyrazit. Na trase pak účastníci plní různé úkoly, jež zapisují do notýsku.