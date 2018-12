Ježíškova vnoučata plní přání seniorům v kraji

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) Kuchař/ka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16280 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Místo výkonu práce: Restaurace Kolbenschmidt , Důlní č.p. 362/2, Trmice., Náplň práce: spolupráce při vaření hotových jídel a minutek, a jejich následný výdej., Požadujeme: praxe v oboru výhodou, schopnost být součástí týmu, pozice je možná i pro letošní absolventy., Nabízíme: HPP, firemní stravování, slevy na partnerské produkty, v případě zájmu možnost kuchařských kurzů.. K hrubé měsíční mzdě náleží nenároková složka mzdy ve výši 0-20 % osobního ohodnocení. Prcovní doba R: 05:30 do 14:00 hod., ve výjimečných případěch se chodí na odpolední směnu od 10:00 do 18:30., Kontakt: na e-mail nebo telefonicky.. Pracoviště: Aramark, s.r.o. - 03: gastrocentrum kolbenschmidt, trmice, Důlní, č.p. 362, 400 04 Trmice. Informace: Lucie Jakešová, +420 286 014 231.

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Vychovatel 18 000 Kč

Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) Pečující osoba v Dětské skupině. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce:Brněnská č.p. 1063/2, Ústí nad Labem., Hlavní náplň činnosti: péče o děti ve věku 1-6 let, péče o děti (hygienické návyky, stravování, pitný režim, zajištění bezpečnosti, příp. poskytnutí první pomoci, atd.), administrativní činnosti, komunikace s rodiči, , Požadavky: , - ukončené min. SŠ vzdělání, - odborná způsobilost dle § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, - zdravotní způsobilost , - plná svéprávnost a občanská bezúhonnost, - vítány zkušenosti s péčí a výchovou dětí ve věku 1-6 let , Odbornou způsobilostí pečující osoby je:, a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa,, b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách,, c) odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele,, d) profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky,, e) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře., Kontakt:na e-mail.. Pracoviště: Ymca ústí nad labem - úl, Brněnská, č.p. 1063, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Lenka Fenclová, .