Ten se ještě před začátkem akce nechal vyprovokovat k hádce s ženou, která přišla se dvěma dětmi vyjádřit podporu Ukrajině. A to nejspíš v reakci na vyjádření Rajchla proti české vojenské podpoře Ukrajině i proti dávkám pro uprchlíky. Žena k Rajchlovi přišla před akcí kolem 17. hodiny, když chtěl natáčet interview pro redaktorku s kamerou.

Rozčilují vás petardy a rachejtle? V Ústí by brzy mohly být zakázané

Sál byl v tu chvíli už skoro plný, akce měla začít. Žena se zjevně snažila Rajchla vyvést z rovnováhy. Netrvalo dlouho, a šéf PRO se s ní začal hádat. Redaktorka, a ještě důrazněji jeden z příznivců ženu vykázali. „Vypadněte odsud,“ řekl jí přitom tento muž několikrát. Děti, se kterými přišla, ze sálu utíkaly zjevně vystrašené.

Deník se ženy po vykázání venku zeptal, proč na akci přišla. „Co vám mám říct? Že nemám ráda Rajchla?“ reagovala. Na dotaz, jestli si myslí, že se jí odpor povedl, odpověděla opět otázkou. „Se dvěma dětma? Už musím jít,“ odbyla reportéra. „Tak už jdeš, chudinko?“ prohodili v tu chvíli k ženě strážníci, kteří hlídkovali venku. Uvedli, že na akci vyrazili kvůli signálům, že se sem chystají odpůrci.

Ředitel zařízení Petr Boťanský během vyhazování ženy na krátkou chvíli vstal. Když byla pryč, zase usedl. Jak po akci Deníku řekl, strážníky pozval on, aby preventivně dohlédli na klid. Hádku Rajchla s ženou prý vnímal zdálky, měl ji za Ukrajinku. Na dotaz, jestli je s akcí spokojený, řekl, že ano, hlavně že proběhla v klidu. Úvodní incident nepovažoval za nic významného.

Nejsme proruští a nechceme násilí, tvrdí organizátor demonstrací Jindřich Rajchl

Motivací ředitele k pořádání akce PRO prý byl příjem pro domov seniorů zhruba ve výši 2 tisíce korun. Přiznal, že jiná politická strana si sál zatím nepronajala. Ale pokud by prý o to měla nějaká další zájem, nemá s tím problém, pokud není zakázaná. Na akci přišli hlavně lidé zvenčí, klienti večeřeli. Krátce tu pobylo několik lidí na vozíku, pár ošetřovatelek a jeden ošetřovatel v pracovním oblečení.

Boťanskému na konci akce lidé několikrát zatleskali. „Děkujeme domovu za pozvání, je to odvaha,“ pochválil i Rajchl ředitele.

Rajchla označili za spasitele

Akce se nesla v protievropském, protiválečném a zejména protivládním duchu. Rajchl třeba chválil maďarského premiéra Orbána. „Orbán to umí, je manažer, Fiala ne, je akademik,“ řekl příkladem. Politik se opakovaně opřel do médií, do LGBT komunity, do podvodu s proticovidovými vakcínami, do Green Dealu, současného školního vzdělávání, do mladých lidí, do pokřiveného právního systému.

Ženu zabil a zapálil, tvrdí žalobce. Muž ale odmítá, že na Šluknovsku vraždil

Po odejití ženy v úvodu akce Rajchl v publiku prakticky neměl oponenty. „Manžel žárlí, na sítích jsem pořád s vámi,“ řekla mu jedna žena, když jí pořadatelé dali mikrofon. Jiný muž označil Rajchla za spasitele. Vedle šéfa PRO mluvili předáci strany v Ústeckém kraji – podnikatel Vladimír Navara a ústecký exzastupitel a basketbalový funkcionář Tomáš Jelínek, který působí v Krajské zdravotní.

Za produkci akce i krajské PRO krátce vystoupila také marketingová specialistka Univerzity J. E. Purkyně Michaela Hnidová. Přišel i neúspěšný kandidát na senátora za PRO v Ústí, expolicista Jaroslav Telecký. Akce trvala oficiálně od 17 hodin zhruba tři hodiny. Po ní se Rajchl s manželkou odebrali s místními funkcionáři PRO na večeři.