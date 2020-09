Zámek ve Velkém Březně přivítá o nadcházejícím víkendu návštěvníky krásnými květy. Běžné prohlídky památky doplní v sobotu 26. a v neděli 27. září množství váz s podzimními jiřinkami.

Zámek v květech: Jiřinková slavnost | Foto: archiv akce

„Prohlídky našich bohatých interiérů doplněné silnými příběhy z historie zámku jsou do konce září možné každý den kromě pondělka od 10 do 17 hodin, od října pak o víkendech a svátcích od 10 do 15 hodin. Zámecký park je nyní veřejnosti otevřen každý den od 8 do 19 hodin,“ upozornil na obecním webu kastelán zámku Miloš Musil.