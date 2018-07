Jízda autem se znovu prodraží. Ceny pohonných hmot začaly stoupat

Kultura a sport - Kultura a sport Překladatelé a tlumočníci 27 000 Kč

Překladatelé a tlumočníci Tlumočník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 27000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Aperam Stainless Service & Solutions Tubes CZ s.r.o., se sídlem Předlická 26, Ústí nad Labem., Náplň práce:překlady a tlumočení ze ázerbájdžánštiny do češtiny a opačně. Koordinace přidělených pracovníků ze Ázerbájdžánu, pomoc se zapracováním a zvládáním pracovních procesů. Pomoc v běžném životě, při příjezdu do ČR, ubytování, tlumočení v rámci Adeccco day, při návštěvách lékaře, zařizování bankovních účtů., Požadujeme: dobré organizační a komunikační schopnosti. , Jazyk - čeština, ázerbájdžánština, ruština - podmínkou, angličtina - výhodou., Nabízíme: mzdu 27 000 - 35 000,- Kč., Kontakt: hlásit se telefonicky., , , , , , , , , , , , , , , , , , , manipulace s produkty, obsluha řezací linky, zajišťuje efektivní využití výrobní techniky při výrobě konkrétního produktu, stará se o dílčí část nebo kompletní výrobu daného výrobku., Požadujeme: vyučení., Nabízíme: VS -bonus 20% ze základní mzdy, odpolední příplatek 3Kč/hod, stravenky s příspěvkem zaměstnance 45% z ceny - 12hod. sm. 130,-Kč/odprac den, 8hod. sm. 90,-Kč/odprac. den, příplatek za práci v sobotu 25%, v neděli 50%, docházkový bonus 500,-Kč., Směnnost: 3 směnný provoz, nebo nepřetržitý provoz 12 hod. směny dle rozvrhu (krátký/dlouhý týden)., Kontakt: od 08:00 do 17:00 hod. telefonicky si sjednat osobní jednání.. Pracoviště: Adecco spol.s r.o. - velká hradební, Velká Hradební, č.p. 3385, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Marcela Sudíková, +420 724 611 613.