Při cestování v MHD mimo Ústí si studenti a důchodci od dubna připlatí

Pozor na ceny jízdného v ústecké hromadné dopravě. Od 1. dubna při cestování ze zóny do zóny, na které se vztahuje tarif krajské dopravy, si budou muset děti od 6 do 18 let, studenti denní (prezenční) formy studia od 18 do 26 let a lidé po dosažení věku 65 let připlatit.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Kraj na základě rozhodnutí ministerstva financí snížil slevu ze 75 procent na 50 z plného (obyčejného) jízdného, tedy z 5 na 11 korun. Týká se to cestování z Ústí do Chlumce, Dolních Zálezel a Přestanova. Cena jízdného pro držitele průkazu ZTP/P a ZTP zůstává stejná. Ceny jízdného v zóně 101 pro cestování ve městě se nemění. Aktuálně platné jízdné bude k dispozici na webu i v prodejnách jízdenek.