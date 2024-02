/PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ/ Dětství prý měl Josef Mach všelijaké, protože doba po válce nebyla vůbec jednoduchá. Jak sám říká, válku kvůli svému věku nevnímal a moc si tu dobu už nepamatuje. „Jako školáci jsme samozřejmě prováděli všelijaké lumpárny. Byly tu dvě party, jedna z horní a druhá z dolní části Mašťova, to byly líté boje. Létali jsme po lese, v zimě dováděli a jezdili na lyžích. Tehdy ještě byly pořádné zimy,“ vzpomíná s úsměvem pan Josef.

Josef Mach přežil jako mladík zával v dole. | Foto: Deník/Tomáš Prchal

Narodil se v roce 1939 v malebné vesničce Jistebník na Novojičínsku jako jedináček. Když byl Josefu Machovi jeden rok, přestěhovala se rodina za tátovým bratrem právě do Mašťova na Chomutovsku.

Maminka Berta většinou pracovala v zemědělství na nedalekém statku, tatínek už vzhledem ke svému věku do práce nechodil, a než Josef nastoupil na vojnu, tak v 82 letech zemřel.

Jako malý chodil Josef do obecní pětiletky a zbylé tři roky do školy v Krásném Dvoře. Poté si vybral hornické učiliště v Sokolově, kde zůstal do vojny. „Jednou jsme zůstali zavaleni v sokolovském dole Bohemia, to mi bylo 17 let. Ale asi po čtyřech hodinách nás z druhé strany vyhrabali. Bednění, které se v té době stavělo, bylo dost nestabilní. V Sokolově tehdy také fáralo hodně starých Němců.“

Logo Ústeckého kraje.Zdroj: Se svolením Ústeckého krajeVojnu odsloužil za volantem náklaďáku v Břeclavi, kdy se alespoň na chvíli vrátil na rodnou Moravu. I proto tam chtěl zůstat, ale kvůli mamince se nakonec vrátil domů do Mašťova. „Do dolu se mi logicky už nechtělo, a tak jsem začal jezdit v podbořanském ČSAD. Po dvou letech mě ale maminka přemluvila, že v Mašťově na statku potřebují řidiče,“ vypráví.

Když po těžké práci na statku odešla jeho maminka do důchodu, bydlel už jako ženáč na konci obce. Jednou ale ve svém baráčku spadla ze schodů, zlomila si stehenní kost a život dožila ve stejném domě pro seniory, kde dnes žije pan Josef. Zemřela před 12 lety.

Většinu svého pracovního života strávil Josef v zemědělství na různých pozicích včetně práce traktoristy v Radonicích. Jezdil na všech tehdy dostupných traktorech. Když ale spadl z korby auta a zranil si páteř, načas přesedlal na nákladní avii, kde nebyly takové otřesy. Později se k řízení těžkého náklaďáku vrátil.

Jako šikovný traktorista sbíral ocenění v krajských soutěžích v orbě, které dvakrát vyhrál a nominoval se tak na republiková klání. „Tam jsem se ale už moc nechytal. Soupeři totiž měli moderní traktory přizpůsobené k orbě. Jednou jsem skončil čtvrtý a podruhé sedmý. V kraji jsem byl na stupních vítězů vícekrát, dostal jsem i ocenění za vynikající práci na Pražském hradě,“ ohlíží se. Práce ho podle jeho slov naplňovala a měl vždy radost, když se mu dařila a byl úspěšný v různých soutěžích.

Sport ho provázel celým životem

Hrával fotbal za Mašťov, jeden čas i v Radonicích. Rád také bruslil, hrál hokej, pravidelně se účastnil soutěžních klání firemních hokejových týmů chomutovského statku. Od čtyř let dával hokejové základy vnukovi Michalovi, který dnes válí v extraligovém Litvínově. „Cestu do velkého hokeje měl trnitou, jako dorostenec hrál za Kadaň, pak přešel do Chomutova, kde ho trénoval Vladimír Růžička. Poté přestoupil do Litvínova. Těší mě, že tým letos šlape na rozdíl třeba od loňska,“ vypráví pan Josef s jiskrou v oku. V televizi rád kouká na hokej dodnes.

Jak ale dodává, později to už s jeho pohybem bylo kvůli zdravotním problémům horší. Pravou kyčel má šestkrát operovanou, v současné době se po pádu léčí se zlomenými žebry na vozíku.

Když přátelé pana Josefa přesvědčili, dodělal si maturitu ve večerní škole v oboru mechanizátor a později na této pozici pracoval, stejně jako třeba dělal nákupčího.

„Ženil jsem se v roce 1964 a s rodinou bydlel v Mašťově. Ale po dvaceti letech, kdy už nám to tolik neklapalo, jsme se rozvedli. Oženil jsem se podruhé a bydleli jsme v Radonicích. Moje nová paní byla taky rozvedená, znali jsme se z Mašťova. Z prvního manželství jsem měl tři děti, syna a dvě dcery. Po druhém sňatku jsem vyženil také tři děti. Jeden ze synů bydlí tady na konci obce v novostavbě a dcery v Kadani. A já jsem dnes už trojnásobným pradědečkem,“ říká pyšně pan Josef s tím, že je rád za časté návštěvy dětí v mašťovském domově.

V domově je spokojený

V Domově pro seniory v Mašťově je spokojený, také už zde žije 13 let. Oceňuje pestrý program spojený s výlety po památkách, výjezdy do Mariánských Lázní či Karlových Varů. V domově navštěvuje dílnu volnočasových aktivit, kde je pro svoji zručnost vítaným pomocníkem. Jak sám říká, na svém životě by nic neměnil, je s ním spokojený. A to i přes velké zdravotní problémy, kdy prodělal infarkt a byl mu voperován kardiostimulátor.

U dnešních mladých lidí trochu nechápe jejich čas strávený u počítačů a mobilů, zatímco jim chybí pohyb. „Ani nemají snahu se zapojit do nějakých aktivit. Já byl třeba 40 let dobrovolným hasičem, jezdili jsme s partou na víkend do přírody, pořádali zábavy a spoustu akcí. Dnes ti mladí nemají o veřejný život moc zájem. Když už tady v obci občas zorganizují zábavu, to už musí být,“ dodává s úsměvem.